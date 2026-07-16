Un exjugador del Valencia Basket que pasó por la NBA, nuevo fichaje del MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra ha encontrado un nuevo foco anotador para su perímetro. El conjunto del Principado ha anunciado la incorporación de Kassius Robertson, exjugador del Valencia Basket, para la temporada 2026-2027. El escolta canadiense, con pasaporte jamaicano, firma por un curso y se pone a las órdenes de Zan Tabak.

Robertson, de 32 años, cuenta con una dilatada experiencia en el baloncesto europeo y es ya un auténtico trotamundos de la Liga Endesa. El exterior ha defendido en España las camisetas de Monbus Obradoiro, Valencia Basket, Joventut Badalona y Dreamland Gran Canaria antes de comprometerse con el MoraBanc. Sin duda, uno de los extranjeros con más equipos españoles a sus espaldas en toda la historia de la ACB.

El canadiense estuvo cerca de incorporarse al equipo andorrano durante la pasada temporada, pero finalmente fue un regalo de Navidad para el Gran Canaria en enero. Su llegada no pudo impedir el histórico descenso del conjunto insular, que terminó la Liga Endesa en la decimoséptima posición después de 31 campañas consecutivas en la máxima categoría. Robertson disputó 19 encuentros con el equipo amarillo, con una media de 8,4 puntos, 1,5 rebotes, 1,5 asistencias y 4,5 créditos de valoración en algo más de 20 minutos por partido.

Fichó por Atlanta Hawks, pero sin debutar en la NBA regular

Su carrera comenzó en el baloncesto universitario estadounidense. Después de pasar tres temporadas en los Canisius Golden Griffins, completó su formación en los Missouri Tigers. No fue elegido en el ‘draft’ de 2018, pero entró en la órbita de la NBA al formar parte de la plantilla de los Atlanta Hawks para las Ligas de Verano de Utah y Las Vegas. No llegó, sin embargo, a disputar un partido de temporada regular en la NBA.

Su primera experiencia profesional llegó en Alemania con el Medi Bayreuth. Posteriormente pasó por el Fortitudo Bologna, donde durante la temporada 2019-2020 promedió 14,1 puntos, 2,8 rebotes y 1,6 asistencias, con un 42% de acierto desde la línea de tres puntos.

Kassius Robertson, en el partido ante el Surne Bilbao Basket en Miribilla / acb Photo / A. Arrizabalaga

El salto a la Liga Endesa se produjo de la mano del Monbus Obradoiro. En su primera campaña en Santiago firmó 15,2 puntos, 2,7 asistencias, 1,7 rebotes y 11,5 créditos de valoración por encuentro. Tras una breve etapa en el Pallacanestro Reggiana, regresó al conjunto gallego y se convirtió en el máximo anotador de la ACB 2022-2023, con 17,4 puntos por partido.

En aquella segunda etapa en Galicia protagonizó una de las mayores exhibiciones anotadoras de los últimos años. Robertson consiguió 44 puntos ante el Baskonia en Vitoria, una actuación que entonces se situó como la cuarta mejor marca de anotación individual en la Liga Endesa durante el siglo XXI.

Un papel secundario en el Valencia Basket

Su rendimiento en el Obradoiro despertó el interés del Valencia Basket, que lo contrató en el verano de 2023 por dos temporadas. El canadiense, sin embargo, solamente completó la primera y ambas partes acordaron poner fin anticipadamente a la relación contractual. No estuvo a la altura de lo ofrecido el curso anterior en tierras gallegas. Robertson participó en 23 partidos de la Liga Endesa 2023-2024 con el conjunto taronja. Promedió 8,6 puntos, 1,3 rebotes, 1,2 asistencias y 6,1 créditos de valoración en 20 minutos, con un 42,9 % de acierto en tiros de dos, un 44,1 % en triples y un 84,6 % desde la línea de personal.

Kassius Robertson en un partido contra el Olympiacos / EFE

Tras abandonar La Fonteta, recaló en el Joventut Badalona. Su estreno oficial con la Penya fue inmejorable: anotó 25 puntos y alcanzó los 28 créditos de valoración frente al UCAM Murcia. Durante aquella campaña terminó con medias de 14,6 puntos, 2,7 asistencias y 2,4 rebotes en la competición doméstica. Antes de regresar a España para incorporarse al Dreamland Gran Canaria, Robertson pasó por el Lokomotiv Kuban ruso, donde registró 8,3 puntos, 2,7 rebotes y 2,7 asistencias por partido.

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