Mario Saint-Supéry pasa la revisión médica y ya es jugador de Valencia Basket

Ya era un fichaje confirmado pero su oficiliadidad estaba a expensas de la revisión médica. Lo estaba hasta este jueves porque Mario Saint-Supéry ha superado las pertinentes revisiones por parte de Valencia Basket y ya es, oficialmente, nuevo jugador taronja. Así lo ha confirmado el propio club a través de un comunicado oficial emitido en sus redes sociales.

Sobre los exámenes médicos, Valencia Basket informa de que "han tenido lugar en el Centro Médico Quirónsalud de la Avenida Blasco Ibáñez de la mano del doctor Vicente Sebastiá, responsable de la dirección médica de los primeros equipos de Valencia Basket. Los exámenes médicos han consistido, como es habitual, en la realización de una exploración completa del aparato locomotor, un electrocardiograma y un ecocardiograma, supervisados estos últimos por la doctora Catheline Lauwers, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia".

Un base de garantías

Así, Xavi Albert ya tiene de forma oficial a su nuevo base para la temporada 2026/27. Sain-Supéry viene de jugar en la NCAA estadounidense, donde en los últimos años se ha erigido como una de las grandes promesas del baloncesto español. De hecho, su papel en la selección española ya no es solo de futuro sino también de presente, y es que en las útlimas convocatorias ha sido el '1' de España junto a De Larrea y Álvaro Cárdenas.

Un fichaje estratégico para el futuro de Valencia Basket

La incorporación de Saint-Supéry responde perfectamente a la filosofía deportiva que viene desarrollando Valencia Basket durante las últimas temporadas: combinar talento joven con jugadores capaces de rendir desde el primer día. El base malagueño, de 1,94 metros, aterriza en el Roig Arena tras completar una positiva temporada en el baloncesto universitario estadounidense, donde ha demostrado que puede competir en un entorno físico y exigente.

Valencia Basket ata a una joya del baloncesto español: Mario Saint-Supéry firma hasta 2030 / Valencia Basket

Lejos de seguir el camino habitual de muchos jugadores españoles que prolongan su estancia en la NCAA, el internacional español ha optado por regresar para acelerar su crecimiento en la élite europea. En el club valenciano consideran que el contexto competitivo de la Liga Endesa y las competiciones continentales será el escenario ideal para continuar desarrollando un talento que lleva años despertando admiración entre técnicos y aficionados. Su capacidad para dirigir el juego, generar ventajas en el uno contra uno y castigar desde el perímetro encaja con el estilo dinámico que pretende implantar el conjunto taronja.

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Su aventura universitaria ha dejado además cifras que avalan su rendimiento. Durante su etapa en Estados Unidos firmó 8,6 puntos, 3,8 asistencias y 11 créditos de valoración por encuentro, acompañados por un notable porcentaje desde el lanzamiento exterior. Unos números que reflejan su facilidad para adaptarse a distintos estilos de juego y que convencieron definitivamente a Valencia Basket para apostar por él como una pieza importante del presente y del futuro.