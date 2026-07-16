Sorteo de la Supercopa Endesa: Fecha y hora para conocer al rival del Valencia Basket

Ya hay fecha y hora para conocer quién será el rival del Valencia Basket en la Supercopa Endesa Badalona 2026. El sorteo ya tiene definidos los bombos y el conjunto valenciano parte como uno de los grandes favoritos del torneo. El equipotaronja, vigente campeón de la Liga Endesa, estará en el primer bombo como cabeza de serie junto a Kosner Baskonia, ganador de la pasada Copa del Rey.

En el segundo bombo estarán el anfitrión Asisa Joventut y el Barça, por lo que cualquiera de los dos podría convertirse en rival del Valencia Basket en las semifinales. La Supercopa Endesa se disputará los días 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal D’Esports de Badalona, una cita que abrirá oficialmente la temporada 2026-27 del baloncesto español.

La temporada del Valencia Basket se iniciará oficialmente 86 días después de que el equipo cerrara el 24 de junio la pasada campaña con la conquista en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid del título de la competición. Será el inicio de otra intensa temporada para los de Xavi Albert, que ya tiene las fechas definidas.

Xavi Albert / Eduardo Ripoll

Tres partidazos para elegir al primer campeón de la temporada. Las semifinales serán el sábado 19 y la final se disputará el domingo 20, para coronar al primer campeón de la temporada 2026-27. La acb ha dividido el Olímpic en 9 categorías de abonos, manteniendo los precios de la pasada temporada que oscilan entre 40 y 160€, además de sillas VIP en pista.

¿Cuándo es el sorteo?

El próximo martes 21 de julio se celebrará el sorteo de emparejamientos de semifinales de la Supercopa Endesa Badalona 2026. El acto tendrá lugar, a partir de las 11:00 horas, en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona (Pl. Assemblea de Catalunya, 1). Con la presencia de Antonio Martín, presidente de la acb, y de Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona, junto a Alejandra Llambés como presentadora del acto, actuarán como manos inocentes del sorteo el propio García Albiol y la nadadora Mireia Belmonte, campeona olímpica en Río 2016 y campeona del mundo en Budapest 2017, entre otros muchos trofeos logrados a lo largo de su exitosa carrera.

Valencia Basket defiende título

La Supercopa Endesa 2026 ya conoce a sus cuatro participantes. Estarán presentes el Valencia Basket, vigente campeón de la competición, el Baskonia, campeón de la Copa del Rey, el Joventut de Badalona, que ejercerá como anfitrión, y el Barça, subcampeón de Liga. El conjunto taronja, que ya arrancó la pasada temporada coronándose en esta competición, buscará repetir logro por segunda vez consecutiva.

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Será el primer título en juego para Xavi Albert, que ha asumido las riendas del equipo tras el adiós de Pedro Martínez dirección al Real Madrid, movimiento que ha sacudido el baloncesto español y en concreto a Valencia Basket, que ha tenido que reconducir su planificación deportiva.