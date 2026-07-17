MUNDIAL U17 (F)
Brutal exhibición de las taronja Isa Hernández y Amelia Alonso con España
Las dos jugadoras del Valencia Basket lideran a la selección hacia la semifinal del Mundial U17 tras arrollar a Nueva Zelanda (84-55)
Entre ambas llegaron hasta los 43 puntos, con 25 puntos y 5 de 9 en triples para la exterior y 19 puntos y 13 rebotes para la interior
España volverá a luchar por las medallas del Mundial por tercera edición consecutiva tras la plata de 2022 y el bronce de 2024
De exhibición en exhibición y ya en semifinales del Mundial U17. La selección española femenina vuelve a meterse por tercera edición consecutiva en la lucha por las medallas y lo hace liderada por una dupla taronja que va de recital en recital: Isa Hernández y Amelia Alonso.España se impuso este viernes en cuartos de final a Nueva Zelanda por un contundente 84-55 y 43 de los puntos de las de Isabel Fernández los lograron ambas.
Como en los anteriores cuatro partidos, una defensa intensa buscando el robo, velocidad en ataque a partir de la recuperación, y cargar el rebote ofensivo con muchas jugadoras fueron las claves de la selección española ante un rival con mucho talento físico y técnico, que superó el punto de anotados ante España al llegar hasta los 55, en un claro ejemplo de la gran defensa hispana durante todo el Mundial.
La U17 Femenina dominó desde la primera canasta y fue incrementando su ventaja en el segundo cuarto, basándose en sus dos referencias: Isa Hernández en el exterior; y Amelia Alonso por dentro. Es cierto que Nueva Zelanda reaccionó al inicio del tercer cuarto y volvió a bajar de los diez puntos de desventaja, pero el ritmo de España es difícil de seguir.
La exterior taronja volvió a aparecer con su gran acierto en los triples (5 de 9 para Isa Hernández y 25 puntos) para acabar con la defensa en zona neozelandesa; y Amelia Alonso firmaba un doble-doble espectacular (19 puntos y 13 rebotes), con otro gran partido sin muchos minutos en pista de Anna Smykovskaia (8 puntos y 11 rebotes).
Dos taronja más
Un éxito del que también están siendo partícipes otras dos jugadoras taronja: Sarai Teijeira y Sandra Dávila. La primera de ellas anotó 6 puntos, capturó 7 rebotes y dio una asistencia, mientras que la segunda salió en el quinteto titular para sumar dos puntos y una asistencia en un partido en el que le penalizaron sus cinco falta en 16 minutos.
Semifinal complicada
Aunque España ha logrado evitar a Estados Unidos al menos hasta la final (se mediría en la otra semifinal a Canadá), lo cierto es que tendrá también un duro escollo en la semifinal de este sábado, ya que se medirá a la potente Australia, la segunda gran favorita del torneo tras Estados Unidos, aunque sufrió para ganar a Japón en cuartos de final por 70-64.
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