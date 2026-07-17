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Entrevista a Javi Torralba, entrenador del Valencia Basket
El nuevo entrenador de Valencia Basket atiende a SUPER tras asumir el reto más importante de su carrera. Torralba siente "responsabilidad", pero se siente sobradamente preparado, quiere devolver al club la confianza que han depositado en él y promete un Valencia Basket "atractivo", que a la gente le haga "ilusión" ir a ver. Más información
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