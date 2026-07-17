Nikola Dzepina se cruza en el camino de Jorge Carot y Álex Blanco hacia la final

La medalla está a una sola victoria y la primera oportunidad para asegurarla llegará este sábado (a las 21:00) con la semifinal que medirá a España ante Serbia en el EuroBasket U20. Un duelo que enfrentará varios talentos de L'Alqueria del Basket, ya que Jorge Carot y Álex Blanco se cruzan a un excompañero como Nikola Dzepina, el joven talento serbio que firmó el Valencia Basket en 2024 con un larguísimo contrato de siete temporadas.

Dzepina estaba jugando la Liga U22 con el Valencia Basket, pero se fue a Estados Unidos en octubre del año pasado para jugar en la NCAA previo pago de una fuerte compensación económica y quedándose el Valencia BC con derechos sobre el jugador en caso de volver a España.

Una negociación que permite que el club taronja no haya perdido todos sus derechos sobre el ala-pívot serbio, de ahí que recientemente pudiera incluirlo en la lista de derecho de inscripción preferente de la ACB, en base al artículo 15.1. del Convenio Colectivo.

Jorge Carot y Álex Blanco, en el entrenamiento previo al duelo España-Alemania. / FIBA

El ahora jugador de los Washington Huskies está siendo uno de los líderes de Serbia en este EuroBasket U20 y llega a esta semifinal tras ser el máximo anotador en el último encuentro de cuartos, en el que Serbia se impuso 92-66 a Grecia, con 14 puntos del extaronja. Promedia 15 puntos, 6,4 rebotes y 1,8 asistencias en los cinco partidos disputados hasta la fecha.

Jorge Carot y Álex Blanco

Dzepina coincidió en L'Alqueria del Basket con Álex Blanco y Jorge Carot, quien recientemente se desvinculó también del club con destino a la NCAA para jugar en los Pacific Tigers de la Universidad del Pacífico. Ambos están siendo también de los mejores jugadores de la selección española en lo que va de campeonato, brillando tanto en la primera fase como en las eliminatorias.

Jorge Carot, el mejor de la selección española ante Alemania, con 18 puntos y 9 rebotes. / FIBA

Con un promedio de 10,7 rebotes, 3,3 rebotes, 3,3 asistencias y 12,3 de valoración, con un 40% en triples, Álex Blanco fue el mejor de la selección en la suma de los tres partidos de la primera fase. Jorge Carot, por su parte, fue el más destacado en el último encuentro de cuartos ante Alemania, a la que España se impuso por un contundente 69-88. El de Alboraia sumó 18 puntos y 9 rebotes para 26 créditos de valoración, mientras Álex Blanco aportaba también 7 puntos y 2 rebotes en 18 minutos en pista.

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Otra semifinal antes

Antes de jugar el partido entre España y Serbia, los jugadores de ambas selecciones ya sabrán quién espera en la lucha por el título y quién en la pelea por el bronce, ya que la otra semifinal que medirá a Francia con Eslovenia se disputará a partir de las 18:30, siendo ambos partidos en Ljubljana.