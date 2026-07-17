Sergio de Larrea hace historia en la Summer League de la NBA

Nueva exhibición de Sergio de Larrea en la Summer League de la NBA. El ex jugador de Valencia Basket, que ha firmado por Dallas Mavericks, alcanzó otra actuación histórica la pasada madrugada después de firmar nada menos que 14 asistencias en el triunfo ante Oklahoma City Thunder (87-97).

El base de 20 años volvió a demostrar que también se puede destacar haciendo jugar al equipo. A veces, sacar la mejor versión de quienes te rodean dice mucho más que brillar en solitario. Pese a anotar únicamente una canasta, no hubo dudas de que fue el jugador que más influyó en el triunfo de los Mavericks sobre los Thunder, un encuentro que finalmente no pudo ofrecer el esperado duelo español por la ausencia de Aday Mara.

Historia de la NBA

De Larrea se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA en registrar 14 asistencias o más en un partido de la Liga de Verano. Un registro que le lleva a empatar con Brandon Jennings, solo Marcus Williams, con 17 en 2009, y Larry Drew, con 16 en 2015, han repartido más pases de canasta en un solo encuentro. Además, De Larrea se consolida como el máximo asistente del torneo con 35 asistencias.

Desde la dirección de juego, el ya ex jugador del Valencia Basket volvió a dejar una actuación que no pasó desapercibida en la NBA. Tras un inicio de partido algo caótico, el vallisoletano aprovechó de nuevo la ausencia de Ryan Nembhard, base titular de los Mavs en esta Summer League, para adueñarse del encuentro desde el pase. Su conexión con Kaodirichi Akobundu-Ehiogu volvió a ser uno de los grandes argumentos ofensivos de Dallas. Ambos se conocen de su etapa en la ACB y esa química quedó patente una vez más. De Larrea encontró constantemente al pívot nigeriano con asistencias milimétricas, pero no se limitó a buscar esa sociedad: identificó una y otra vez al hombre libre y consiguió dar una fluidez al ataque poco habitual en una competición como la Summer League.

De Larrea, contra Memphis / Dallas Mavericks

Encantados con su fichaje

En Dallas están encantados con la llegada de De Larrea, con su nuevo entrenador, Joe Boylan, entregado a las acciones del joven jugador. “La velocidad, la fuerza su capacidad atlética, creo que va a ser su mayor ajuste y es alguien que no se acelera, que juega su propio ritmo”, decía el técnico.

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“Para Sergio, su mayor ventaja es que tiene madurez y el profesionalismo. Esto ha sido su trabajo antes. Una gran ventaja para un campeón”, aseguraba el técnico.