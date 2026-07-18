El principal objetivo de Valencia Basket en el mercado de fichajes

Ya ha pasado tiempo desde el final de la temporada 2025/26. El suficiente para asimilar todos los éxitos que cosechó el club y también para digerir todas las salidas de jugadores y entrenador que se ha producido desde entonces. En total han sido 10 los jugadores que han hecho las maletas, además de Pedro Martínez. Una desbandada casi total que ha obligado al campeón de Liga a llevar a cabo una reconstrucción completa del roster.

A pesar del golpe que suponía cada salida, el club no se quedó de brazos cruzados y movió ficha rápidamente para ir cubriendo cada necesidad. Gonzalo Corbalán y TJ Shorts fueron los primeros en llegar, más tarde lo hizo Dylan Osetkowski y el último en aterrizar en la capital del Turia, uno de los que más ilusiona, ha sido el malagueño Mario Saint-Supéry. Esos cuatro nombres fueron la primera hornada de fichajes, pero el trabajo no está terminado ni mucho menos. El club todavía completar la plantilla de Xavi Albert, especialmente su juego interior, que se ha convertido en el principal objetivo en lo que resta de mercado.

Las mejores imágenes de T.J. Shorts, nuevo fichaje del Valencia Basket / EFE

Por lo menos dos caras nuevas más

Para su juego interior, Valencia Basket ya ha incorporado a Osetkowski, pero con el americano no es suficiente para suplir las bajas de Jaime Pradilla, Braxton Key y Matt Costello, todos ya fuera del club. La dirección deportiva está obligada a incorporar, al menos, dos interiores versátiles, más '4' que '5', para que la plantilla cuente con más herramientas.

Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza en los últimos días es Mikael Jantunen, ala pívot finlandés que ha rescindido contrato con el Fenerbahce. Valencia Basket lo tiene en agenda y su interés creció desde el adiós de Pradilla, pero el Real Madrid ha irrumpido en los últimos días a petición de Pedro Martínez y ha complicado la operación. En cualquier caso, hay más nombres que Valencia Basket monitoriza y todavía hay tiempo en este mercado.

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RIGA (Latvia) 10/09/2025.- Mikael Jantunen (C) of Finland in action during the FIBA EuroBasket 2025 quarter final basketball match between Finland vs Georgia, in Riga, Latvia, 10 September 2025. (Baloncesto, Finlandia, Letonia) EFE/EPA/TOMS KALNINS / TOMS KALNINS

Así está la rotación de Valencia Basket a día de hoy

Aunque faltan mimbres, la rotación de Xavi Albert ya va cogiendo forma. El juego exterior podría darse incluso por finiquitado con TJ Shorts, Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas para la posición de '1', pudiendo todos ellos desenvolverse bien como '2'. Para la posición de escolta están Omari Moore y Gonzalo Corbalán, mientras que en el '3' están Kameron Taylor y Josep Puerto. Pívots en plantilla hay tres: Neal Sako, Nate Reuvers y Yankuba Sima, siendo la posición de '4' la más 'huérfana' con solo el nombre de Osetkowski.