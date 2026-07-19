Un enorme Nikola Dzepina deja a la España de Álex Blanco y Jorge Carot fuera de la final

España no pudo con Serbia (65-72) y tendrá que conformarse con luchar este domingo por la medalla de bronce en el EuroBasket U20, en un partido que le medirá a la potente Francia, que cayó eliminada en su cruce con Eslovenia por un ajustado 89-91. Y todo tras un duelo de claro color taronja, que enfrentó a Álex Blanco y Jorge Carot contra su excompañero en el Valencia Basket Nikola Dzepina, aunque los dos últimos están ya en la NCAA.

El interior serbio, que milita desde hace meses en los Washington Huskies, volvió a ser el MVP para liderar a su selección en la victoria ante España, a pesar de no ser el máximo anotador. El extaronja acabó el partido con 12 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 22 de valoración y fue una pesadilla para los de Carlos Marco.

Su duelo en la pintura con Jorge Carot, que jugará el próximo año en los Pacific Tigers de la Universidad del Pacífico, fue uno de los grandes atractivos del encuentro, con el de Alboraia dando la cara también con 10 puntos, 5 rebotes y 1 asistencias, insuficientes eso sí para lograr el triunfo.

Nikola Dzepina, decisivo bajo el aro en la semifinal entre Serbia y España. / FIBA

Las cinco faltas personales de Álex Blanco en sus 15 minutos en pista condicionaron mucho el partido del taronja, quien se quedó sin anotar y sumó 2 rebotes y 2 asistencias en un la semifinal de un EuroBasket U20 en el que fue el mejor del equipo español en la primera fase.

Con los resultados de las semifinales, España se medirá este domingo a Francia a partir de las 16:30, mientras que Nikola Dzepina jugará contra la anfitriona Eslovenia en Ljubljana a partir de las 19:00.

Opciones de futuro en el Valencia BC

Aunque Dzepina ya no pertenece al Valencia Basket tras irse a Estados Unidos en octubre del año pasado para jugar en la NCAA, el club taronja se guardó una opción de futuro con él por si explota y da el salto de calidad que se espera de él. Tal es así, que le firmó un larguísimo contrato de siete temporadas, cuando lo firmó en maro de 2024, procedente del filial del Mladost Maxbet, el KK Veba Basket.

Álex Blanco no pudo acabar el partido ante Serbia, penalizado con 5 faltas en sus 15 minutos en pista. / FIBA

Así, el Valencia Basket prefirió no exigir el pago íntegro de la cláusula de rescisión y acordó el pago de una fuerte compensación económica para poder quedarse con derechos sobre el jugador en caso de volver a España. De hecho, recientemente lo han incluido incluirlo en la lista de derecho de inscripción preferente de la ACB, en base al artículo 15.1. del Convenio Colectivo.

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Sus números en el EuroBasket U20

Nikola Dzepina ha sido una de las grandes estrellas del EuroBasket U20 hasta la fecha, promediando 14,5 puntos, 6,2 rebotes, 2,2 asistencias y 18,8 de valoración. Sus excompañeros en el Valencia Basket, Jorge Carot y Álex Blanco, también han sido claves para que España haya llegado a la lucha por las medallas. El primero de ellos ha promediado 10,3 puntos y 5,7 rebotes, mientras que el segundo ha llegado hasta los 8,2 puntos, 2,5 rebotes y 2,2 asistencias.