España - Estados Unidos: otra final de Mundial con cuatro jugadoras del Valencia Basket

España lo ha vuelto a hacer. Por cuarta vez en su historia, la selección llega a la final del Mundial U17 femenino y lo hace tras derrotar en semifinales a la potente Australia, en un partido que no se decidió hasta el final y que cayó del lado español por 51-58. Una victoria que le llevará a medirse en la lucha por el oro a la gran favorita, una selección de Estados Unidos que se impuso con rotundidad a Canadá en la otra semifinal con un contundente 86-60.

Una final que se disputará este domingo a partir de las 20:15, apenas 45 minutos antes que la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, y que contará con la presencia de cuatro jugadoras del Valencia Basket: Isa Hernández, Amelia Alonso, Sarai Teijeira y Sandra Dávila.

Isa Hernández, en la celebración de la victoria ante Australia. / FIBA

La primera de ellas, autora de 25 puntos ante Nueva Zelanda en cuartos de final, volvió a ser la máxima anotadora del partido con 13 puntos, a los que sumó 1 rebote y 5 asistencias. Sandra Dávila se fue hasta los 8 puntos y 6 rebotes, con Amelia Alonso jugando esta vez poco más de 8 minutos por faltas y aportando 5 puntos y 2 rebotes. Menos tiempo en pista estuvo Sarai Teijeira, con poco más de seis minutos para también sumando 2 puntos para ayudar a derrotar a Australia.

Rival temible

España había arrollado a todos sus rivales hasta la final, pero por primera vez tuvo que sufrir para llevarse un triunfo en la semifinal ante Australia. Su rival de este domingo, sin embargo, llega a la final con un nuevo resultado intimidatorio, ya que fue muy superior a Canadá para acabar ganado de +26 (86-60). En una selección con mucha rotación y protagonismo de todas las jugadoras, tres sobresalieron por encima de todas: Nation Williams (14 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 6 recuperaciones para 24 de valoración), Ivana Wilson Manyacka (14 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 17 de valoración) y Eva Long (15 puntos, 6 rebotes, 1 asistencias y 18 de valoración).

Las otras finales

En las tres anteriores finales de España en la categoría, Estados Unidos fue el rival y acabó llevándose en oro. Si logran la victoria, España se convertiría en el tercer país de la historia en conquistar el título mundial femenino U17. El primer enfrentamiento tuvo lugar en Ámsterdam en 2012, cuando Estados Unidos superó con solvencia a España por 75-62 y Diamond DeShields fue nombrada MVP del torneo.

La segunda final, disputada en 2014, fue épica; posiblemente la mejor que haya presenciado la competición. La extaronja Ángela Salvadores se alzó con el MVP tras una actuación deslumbrante en la que anotó 40 puntos, a pesar de sufrir una dolorosa derrota por 77-75. La también exjugadora del Valencia Basket, Lauren Cox, brilló con el equipo de EE. UU. al registrar un doble-doble de 20 puntos y 12 rebotes, además de 9 tapones.

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La última vez que se enfrentaron en una final fue en 2022, en Debrecen, donde EE. UU. se impuso con comodidad por 82-64. JuJu Watkins fue nombrada MVP.