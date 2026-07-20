Álex Blanco se cuelga el bronce en el Eurobasket U20M

El jugador del Valencia Basket Álex Blanco se cuelga la medalla de bronce en el Eurobasket U20M gracias a una gran victoria de la selección española ante Francia en el partido por el tercer puesto (54-65). El jugador taronja completó un notable torneo con una media de 8 puntos, 2,4 rebotes y 2 asistencias por partido y consigue la segunda medalla del verano para Valencia Basket, tras el bronce de Rubén Burgos en el Europeo U20F.

España llevaba tres ediciones consecutivas sin pisar el podio en los EuroBasket U20, y llegaba con una generación del 2006 que tampoco disputó un buen Europeo U18. Pero en Eslovenia Carles Marco ha conformado un equipo competitivo, solidario y con jugadores de talento que han dado lo mejor de sí para derrotar a Francia en el partido por el bronce.

España llegaba sin Bruno Alocén, con problemas físicos, y ante un rival de mucho talento tanto físico como de calidad. Y sin pisar el podio desde 2022, con Juan Nuñez al frente.

Con Raúl Villar al frente de las operaciones, y con nombres muy interesantes como los de Jorge Carot (ex del Valencia Basket), Iker Garmendia, Bruno Alocén, Álex Blanco, Adrián Torres, Max Gaspa, Didac Cebolla, Jorge Arias, Andrés Amón, Michael Enabulele y Rafa Rodríguez.

El partido empezó con un 0-2 pero enseguida Francia cogió el mando del encuentro, dominando los dos primeros cuartos con pequeñas ventajas en el marcador. Los galos eran los grandes favoritos al oro, junto a Serbia, pero llegaban de perder unas semifinales que tuvieron ganadas.

Eso sí, los de Carles Marco demostraron durante todo el torneo ser un equipo muy competitivo, y que se agarraban a los choques. Y así fue, remontaron para terminar el segundo cuarto por delante (27-31) y llegaron a tener un +8 al inicio del tercer cuarto (33-41).

Andrés Amón jugó su mejor encuentro, ayudando cerca de la pintura. Raúl Villar no estaba especialmente acertado en ataque, pero aportaba en rebote, asistencias y controlando el ritmo de juego. A falta de cinco minutos para el final Álex Blanco tiró de calidad para anotar bajo el aro y poner el 47-53. Francia buscaba el uno contra uno, mientras que España tiraba del juego colectivo.

España llegó a los últimos minutos en bonus, y con una pequeña ventaja en el marcador. Con Raúl Villar al frente, dos libres de Max Gaspa y una canasta de Adrián Torres ponía el 50-63 a falta de dos minutos, y el partido decidido.

Así fue el camino de España al bronce

España estrenó el Eurobasket con una impoluta fase de grupos. Bélgica fue el primer rival, al que pudieron superar por 58-81. Después llegó Croacia, con otra gran victoria nacional (84-60) y cerraba la fase de grupos Grecia, a la que también tumbaron por 87-61. En octavos España se cruzó con Rumanía, al que dominó llevándose el triunfo (77-59). Alemania fue el rival en cuartos de final y la selección nacional hizo los deberes con una victoria por 69-88. En semifinales tocó Serbia, en un partido en el que el primer cuarto (11-25) terminaría por decantar el resultado final, pese a la buena segunda parte de España, que terminó cayendo (65-72). La batalla por el bronce ante Francia fue muy igualada durante 30 minutos hasta que, en el último cuarto, España se impuso con un parcial de 13-22 que le permitió llevarse el partido y tocar metal con un meritorio bronce. Blanco contribuyó con 7 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.

La Letonia de Tomas Talcis finalizó en 12ª posición

Por su parte, la Letonia de Tomas Talcis, tuvo un camino diferente. En la fase de grupos sufrió derrotas ante Lituania (78-104) y Serbia (89-66), con una única victoria ante Polonia (68-77), que le permitía clasificarse para octavos. Sin embargo, en el cruce no pudieron contra su rival, frente al que cayeron por 88-72, pese a los 16 puntos del jugador taronja. Ahí no finalizaba su participación, puesto que se midieron a Rumanía en los partidos de clasificación entre el 9º y el 16º. La victoria por 94-60 permitía a Letonia jugar un partido más para tratar de finalizar más alto en el ranking. En el encuentro por el 11º puesto, la selección de Talcis no pudo con Polonia, con una derrota 100-83, finalizando el torneo en 12ª posición. El jugador taronja finalizó el Eurobasket con una media de 10 puntos, 4 rebotes y 1,3 asistencias por partido.