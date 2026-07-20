Cuatro jugadoras del Valencia Basket se proclaman subcampeonas del Mundo U17F

España plantó cara en la final del Mundial U17F a la gran favorita, Estados Unidos (cedió por 82-73), con un equipo muy competitivo hasta el final. Las de Moses Fernández destacaron por su solidez defensiva y su verticalidad de cara al aro. La jugadora del Valencia Basket Isabel Hernández fue la MVP del encuentro con 28 puntos y 8 robos. Junto a ella, tres jugadoras más de la plantilla taronja: Amelia Alonso, Sandra Dávila y Sarai Teijeira, todas ellas se colgaron la medalla de plata de este Mundial U17F.

La selección española completó una excelente final ante Estados Unidos, pero se escapó en el último minuto (82-73). Gran torneo de las jugadoras taronja de Hernández y Alonso, con un promedio de 15,2 puntos, 2 rebotes, 4,8 asistencias y 3,2 robos y 12,2 puntos, 6,3 rebotes, 1,8 asistencias y 1,3 robos por partido, respectivamente. Hernández fue incluida en el quinteto ideal del Eurobasket U17F. Cuatro medallas de plata que se suman a los bronces de Álex Blanco con la U20M y Rubén Burgos con la U20F.

Así fue el camino de España al subcampeonato

La selección española completó un gran Mundial, comenzando por la fase de grupos. Se estrenó con victoria ante Alemania (40-66), continuó tumbando a México (75-40) y finalizaba como líder de su grupo gracias a un último triunfo contra China (36-72). En octavos de final, España se cruzó con Costa de Marfil, al que doblegó con solvencia y 20 puntos de Amelia Alonso. En cuartos tocó medirse a Nueva Zelanda, donde la selección nacional volvía a realizar una gran actuación. Victoria por 84-55, con 25 puntos de Isa Hernández y 19 de Alonso, y directas a la semifinal. En la semifinal España se enfrentaba a una complicada Australia. El partido fue muy igualado. A 1:46 del final el marcador estaba empatado, pero un parcial de 1-8 otorgó la victoria a las españolas. De nuevo, importantes las jugadoras taronjas con 8 puntos de Dávila, que terminó el partido lesionada, y 13 de Hernández.

En la final llegó Estados Unidos. Primera parte muy seria con marcador igualado al descanso y segunda parte que continuó con la misma tónica hasta apenas minuto y medio de finalizar el partido. Con problemas de faltas y pequeños detalles de España, la selección norteamericana aprovechó para despegarse y asegurarse la victoria. Excelso partido del combinado nacional español, que se proclamó subcampeona del mundo, con una providencial actuación de Isa Hernández con 28 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 8 robos, sumada a la de Amelia Alonso con 14 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias.

La U17F se quedó muy cerca de hacer historia. Moses Fernández solo pudo contar con 10 de sus jugadoras, por las bajas de la jugadora taronja Sandra Dávila y Ona Ballesté.

A pesar de la plantilla más corta y de enfrentarse a la gran dominadora del Mundial, las españolas salieron al partido decididas, planteando una zona que causó muchos problemas a Estados Unidos. Terminó el primer cuarto 27-23.

España mantuvo la solidez en ataque y trabajó muy bien el rebote ofensivo ante un equipo tan físico como el americano para irse al descanso solo uno abajo.

En el tercer cuarto, las españolas ganaban en confianza y consiguieron ponerse por delante en el marcador en varios momentos. Una actuación espectacular de Isabel Hernández, con 28 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 8 robos; y de Amelia Alonso, con 14 puntos y 11 rebotes, hicieron creer hasta el final.

Tras un último cuarto muy igualado, los dos minutos finales decidieron el encuentro tras dos contrataques seguidos de EEUU.

La U17F se colgó la cuarta plata de su historia y demuestra el gran talento joven de las españolas.

Felicitación federativa

Elisa Aguilar se desplazó a Brno para vivir la final ante EEUU y apoyar el equipo dirigido por Moses Fernández. La presidenta de la FEB felicitó a las subcampeonas del Mundo: "La Plata es un logro histórico de nuestro baloncesto femenino, un éxito que celebramos por su enorme dificultad. Ante Estados Unidos, el equipo que dirige Moses Fernández ha demostrado al mundo por qué estaba en el partido por el título, y la extraordinaria calidad del baloncesto femenino español. Estamos orgullosos de lo que han hecho y guardaremos esta medalla de Plata en un lugar destacado de nuestra vitrina".

Noticias relacionadas

Aguilar también destacó: "La semana inolvidable que estamos viviendo para nuestro baloncesto de Formación, con el Bronce de la U20 Masculina en el EuroBasket de su categoría. Enhorabuena a ellos también por su esfuerzo y su capacidad para competir. El verano apenas ha comenzado y ya llevamos varias alegrías seguidas".