Dzepina se tiene que conformar con la plata en el Europeo U20

El interior serbio Nikola Dzepina, inscrito por el Valencia Basket en la lista de derecho de inscripción preferente de la ACB se quedó a las pruertas el título de campeón en el EuroBasket U20 tras caer en la gran final con su selección, Serbia, ante Eslovenia. Los eslovenos se alzaron con la medalla de oro tras superar a los serbios con contundencia por 84-65. Así, el podio final del Europeo sub 20 lo completan Eslovenia (oro), Serbia (plata) y España (bronce). La selección española, con el taronja Alex Blanco y el extaronja Jorge Carot se alzaban con el bronce tras superar a Francia y tras haber caído en semifinales precisamente con la serbia de Dzepina.

Eslovenia, oro

Eslovenia, que cierra el campeonato del que ha sido anfitriona con un inapelable balance de 7 victorias y 0 derrotas, conquista el título después de 22 años y añade así su tercer oro tras los logrados en los años 2000 y 2004.

Eslovenia se lleva el oro en casa / FIBA

Esta vez, la joven joya del baloncesto serbio, Dzepina, que pasó por la cantera de l'Alqueria del Basket, aunque cuajó un gran campeonato no pudo alcanzar el honor de ser elegido MVP del Europeo, que correspondió a Mark Padjen de Eslovenia. El base terminó con promedios de 15.7 puntos, 5.6 asistencias y 2.7 rebotes por partido. Eso s.í, Dzepina fue elegido en el mejor quinteto del campenato junto a los eslovenos Urban Kroflic, quien se perdió la Final por lesión y Padjen en el Quinteto Ideal además de Nikola Dzepina de Serbia, Raul Villar de España y Mohamed Diakite de Francia.

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El interior serbio, que milita desde hace meses en los Washington Huskies, volvió a ser el MVP de Serbia, con 10 puntos, 5 rebotes y 14 de valoración. Dzepina ha promediado 13,9 puntos y 6,6 rebotes y sin duda, ha sido uno de los más destacados del campeonato.

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