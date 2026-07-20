Sexta plaza para el Valencia Basket en el FCBQ Women 3x3 Catalunya PRO

El equipo femenino de Valencia Basket 3x3 cerró su participación en el circuito FCBQ Women 3x3 Catalunya PRO, disputado el 18 de julio en Badalona, con una sexta posición tras competir en la gran final del circuito catalán, cita para la que el conjunto taronja había logrado su clasificación una semana antes con el título en la segunda parada en El Vendrell.

Con un equipo formado por Frida Cecchi, Alba Sánchez-Ramos, Lucía Reos y el refuerzo puntual de Marta Ortega, que debutó con la camiseta taronja y volverá a formar parte del equipo en la próxima competición, Valencia Basket 3x3 afrontó una exigente fase de grupos en la que cada encuentro se decidió por pequeños detalles.

Así fue la competición

El estreno llegó ante Agua y Jardín 3x3, en un duelo de máxima igualdad que se resolvió en la prórroga a favor del conjunto rival por un ajustado 13-12. La suerte no cambió en el duelo ante Ointxe! (11-21). En el tercer encuentro, Valencia Basket 3x3 certificó su clasificación para los cuartos de final al imponerse por 15-14 a The 3x3 Academy en otro emocionante final.

Ya en la ronda eliminatoria, las taronja se midieron a Bordeaux 3x3, uno de los equipos más competitivos del torneo. Pese al esfuerzo del conjunto valenciano, el equipo francés acabó imponiéndose por 17-9, poniendo fin al recorrido de Valencia Basket 3x3 en una competición que reunió a algunos de los mejores conjuntos del panorama nacional e internacional.

Noticias relacionadas

Próxima cita

La próxima cita para Valencia Basket 3x3 llegará los días 25 y 26 de julio con la disputa de la Copa 3x3 en Tenerife, donde competirán tanto el equipo femenino como el masculino.