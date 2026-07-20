El Valencia Basket 3x3 alcanza los cuartos de final del Challenger de Novi Sad

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 firmó una notable actuación en el Challenger de Novi Sad, disputado los días 18 y 19 de julio en Serbia, alcanzando los cuartos de final y finalizando la competición en sexta posición tras superar una exigente fase de grupos en una nueva parada del circuito FIBA 3x3 World Tour.

El camino taronja

Con un roster formado por Iván Aurrecoechea, Javier Herrero, Jorge Parra y Juanma Robles, el conjunto taronja arrancó el torneo midiéndose a uno de los grandes referentes del 3x3 mundial, Liman. Pese al esfuerzo del equipo valenciano, el conjunto local se impuso por 21-14 en un encuentro de máxima exigencia. Obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación, Valencia Basket 3x3 respondió con personalidad en el segundo partido de la fase de grupos. Los taronja derrotaron por 19-15 a Rio, un triunfo que les permitió acceder a los cuartos de final como segundos de grupo.

En la ronda eliminatoria esperaba Antwerp, uno de los equipos más potentes del circuito internacional. Valencia Basket 3x3 volvió a competir a un gran nivel y mantuvo sus opciones durante buena parte del encuentro, aunque finalmente el conjunto belga acabó imponiéndose por 21-17, poniendo fin al recorrido valenciano en Novi Sad.

Con este resultado, el equipo masculino suma una nueva presencia en las rondas finales de un Challenger del circuito FIBA 3x3, continuando su crecimiento competitivo frente a algunos de los mejores equipos del panorama internacional.

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Próxima cita

La actividad no se detiene para Valencia Basket 3x3. Los días 25 y 26 de julio, el equipo masculino disputará la Copa 3x3 en Tenerife junto al conjunto femenino, mientras que también competirá en el Challenger de Batam, una nueva oportunidad para buscar una plaza en el FIBA 3x3 World Tour. Además, esos mismos días (del 29 de julio al 9 de agosto) arrancará la participación del club en los Phygital Games of the Future Astana 2026, donde Valencia Basket 3x3 volverá a representar a España en la gran cita internacional de la disciplina phygital.