El Valencia Basket presenta oferta por Ndiaye

El Valencia Basket quiere fichar a Eli John Ndiaye. El ala-pívot de 22 años y 2,04 metros está sujeto al derecho de tanteo por parte del Real Madrid, que ahora tienen hasta el viernes para mejorar la oferta o que el jugador acabe firmando por el conjunto valenciano. Los blancos le incluyeron el verano pasado, cuando finalizó contrato, en el derecho de tanteo de ACB. La ACB ha hecho oficial este lunes que el conjunto taronja registró la propuesta el pasado sábado 18 de julio, justo en el último día del plazo para negociar con jugadores sujetos al derecho de tanteo.

El pasado verano, el jugador decidió salir del Madrid para emprender una arriesgada aventura en la NBA. Firmó por los Hawks, con los que no llegó a debutar. Sí que disputó nueve encuentros en la G-League con los College Park Skyhawks, el equipo vinculado, donde tuvo unas medias de 8,1 puntos y 6,9 rebotes. Sin embargo, su temporada terminó antes de tiempo debido a una lesión en el hombro. Tuvo que ser operado en enero y no volvió a jugar. Este verano volvió a intentarlo en la Liga de Verano de la NBA, aunque solo disputó dos encuentros antes de regresar a España en busca de un proyecto que le garantice mayor estabilidad.

Ndiaye pasó cinco temporadas en la cantera del Real Madrid, por lo que ocupa plaza de jugador de formación, un perfil especialmente valioso para cualquier equipo de la ACB. Además, el jugador está nacionalizado desde 2020.

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Su perfil

Su capacidad defensiva, su buena mano desde el perímetro y su condición de cupo hacen de Ndiaye un jugador muy apetecible para clubes grandes de la ACB. En su última temporada en la competición española, en el curso 2024-25 promedió 3,8 puntos, 2,8 rebotes y 3,6 de valoración.