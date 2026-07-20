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El Valencia Basket presenta oferta por Ndiaye

El Valencia Basket quiere fichar a Eli John Ndiaye. El ala-pívot de 22 años y 2,04 metros está sujeto al derecho de tanteo por parte del Real Madrid, que ahora tienen hasta el viernes para mejorar la oferta o que el jugador acabe firmando por el conjunto valenciano. Los blancos le incluyeron el verano pasado, cuando finalizó contrato, en el derecho de tanteo de ACB. La ACB ha hecho oficial este lunes que el conjunto taronja registró la propuesta el pasado sábado 18 de julio, justo en el último día del plazo para negociar con jugadores sujetos al derecho de tanteo. Más información