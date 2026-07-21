La marcha de Hezonja a la NBA complica al Valencia Basket el fichaje de Ndiaye

El Valencia Basket hacía el 18 de julio una oferta formal al Real Madrid para hacerse con los servicios de Eli John Ndiaye, ala-pívot de 22 años formado en la cantera merengue. Los taronja presentaban la oferta el último día del plazo establecido para los jugadores sujetos a derecho de tanteo, como es el caso de Ndiaye. El Real Madrid dispone hasta este viernes 24 de julio a las 23:59 horas para decidir si iguala la oferta taronja o si bien desiste, lo que inmediatamente supondría el fichaje de Ndiaye por el Valencia Basket.

La marcha de Hezonja complica el fichaje

La operación parecía bastante favorable para el club taronja que busca un sustituto para Jaime Pradilla en la posición de 4, fichado a su vez por el Real Madrid de Pedro Martínez. Sin embargo, todo ha dado un giro en las últimas horas que complica el fichaje para el Valencia Basket. El factor clave es la marcha de la estrella blanca, el croata Mario Hezonja que ha anunciado que pagará su cláusula de rescisión para emprender una nueva etapa en la NBA. Por tanto Hezonja abonará 850.000 dólares al conjunto blanco. Tras la marcha de Hezonja, el Real Madrid podría decidir quedarse a Ndiaye, un jugador de gran valor no sólo por su calidad deportiva sino porque entra en las plazas de cupo de formación al haberse formado en la cantera madridista.

Eli John Ndiaye (2,04 m) nació en Senegal y obtuvo la nacionalidad española en 2020. Llegó a la cantera del Real Madrid con 13 años y debutó con el primer equipo en 2021. Esta temporada probó suerte con los Atlanta Hawks pero la franquicia NBA cortó su contrato a causa de una grave lesión de hombro.

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Un golpe para Pedro Martínez

Hezonja, MVP de la Liga Regular de la Liga Endesa 2025-2026, tras promediar 17 puntos por partido, ha decidido volver a la NBA donde ya jugó desde 2015 hasta 2020, en equipos como Orlando Magic, New York Knicks y Portland Trail Blazers. De momento se desconoce su futuro equipo pero lo que sí es definitivo es que Pedro Martínez pierde a uno de los grandes baluartes del equipo.