Un mito y campeón del mundo que juega en el Valencia Basket anuncia su adiós a la selección

El capitán de la selección española de baloncesto 3x3, Carlos Martínez, integrante del equipo del Valencia Basket 3x3 ha anunciado que pone fin a su trayectoria con el equipo español. A través de sus redes sociales el jugador taronja ha anunciado su decisión de dejar la selelección de la que es santo y seña para para centrarse en sus "objetivos personales y profesionales".

Nueva etapa

"Dicen que el capitán debe ser el último en abandonar el barco. Y estoy de acuerdo, pero solo cuando el barco se hunde. Cuando el barco navega viento en popa, es un privilegio ceder el timón", ha apuntado Martínez en su publicación.

FEB

El gallego e integrante del Valencia Basket se despide del equipo nacional con un gran palmarés: campeón del mundo en 2025, plata en la Champions Cup en 2026 y número 1 español del ranking FIBA desde 2022, cuando jugó su primer World Tour, hasta el 2025. Deja la Selección Española 3x3 tras 41 partidos internacionales.

Llevó a España a lo más alto / FEB

Empezó su camino en el baloncesto 5x5, en concentraciones U12, y, posteriormente, apostó por el 3x3, formando parte del primer equipo profesional de la modalidad olímpica y convirtiéndose en el único jugador habitual en el circuito World Tour.

Martínez es el tercer jugador que más partidos (41) ha disputado con la selección, por detrás de Nacho Martín (48) y Sergio de la Fuente (44).

"Me marcho con la sensación del deber cumplido y con la absoluta paz mental de quien se ha vaciado en cada torneo, en cada entrenamiento y en cada rincón del mundo dentro y fuera de la pista", ha destacado el jugador.

Agradecimiento de Elisa Aguilar

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, agradeció su implicación al jugador “Carlos Martínez es el símbolo del crecimiento del baloncesto 3x3 masculino español. Fue el primero en apostar por la especialización, pionero en jugar en equipos fuera de España, nuestro mayor valedor durante varios años en el ranking FIBA y el capitán de la Selección 3x3 que levantó la Copa del Mundo en Mongolia. Es el momento de agradecer su compromiso, su esfuerzo por el baloncesto 3x3 en general y por la Selección Española en particular. Siempre en nuestro equipo, Carlos” .

Carlos Martínez llegó a debutar en la Euroliga (enero de 2014) y en la Liga Endesa acb (marzo de 2015) con la camiseta del Baskonia. En categorías de formación 5x5 estuvo en las primeras concentraciones U12, y jugó 49 torneos internacionales, entre los que se incluyen el Torneo BAM U14, el Europeo U16 de Lituania 2012 y el Europeo U18 de Turquía 2014. En competiciones FEB ha jugado cuatro temporadas en Primera FEB (Leyma Coruña, CB Clavijo y Unión Financiera Oviedo) y dos en Segunda FEB (Fundación Lucentum y Sáenz Horeca Araberri)

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Carlos Martínez fue de los primeros jugadores que apuesta todo al 3x3. Dejó la pista de dos canastas y se embarcó en el proyecto de Onil 3x3, el primer equipo profesional de la modalidad olímpica. Firmó contratos con equipos de India, Tailandia y Vietnam antes de asentarse en el Laussane, equipo suizo con el que juega su primer Worl Tour en 2022. Posteriormente recaló en el proyecto del Valencia Basket, club que desde hace unos años apuesta fuerte también por el 3x3.