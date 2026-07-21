El Valencia Basket ya conoce sus rivales en la Liga U 2026-2027

El Valencia Basket repetirá participación en la temporada 2026-2027 en la Liga U, la competició de categoría sub 22 que nacía la pasada campaña organizada por la Federación Española de Baloncesto, la ACB y el Consejo Superior de Deportes. El Valencia Basket, que logró clasificarse para el playoff final, estará por tanto en el Grupo A junto a los equipos más fuertes a priori de la competición. Los taronja compartirán grupo con Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, y Bàsquet Girona.

En en Grupo B estarán Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver, Unicaja Alhaurín de la Torre y Obradoiro C.A.B.

Sistema de competición

La Primera Fase tendrá 14 jornadas: liga a doble vuelta dentro de cada grupo, con un equipo descansando por jornada. Al terminar, el 7º del grupo A baja a la Segunda Fase del grupo B y el 1º del B sube a la del grupo A. Antes, un play-out a partido único: el 5º y el 6º del grupo A se cruzan con el 3º y el 2º del B. Quien gana, juega la Segunda Fase en el grupo A; quien pierde, en el B.

El Valencia Basket estará en el Grupo A / FEB

Final a 6

El cierre no cambia: la Final a 6 la disputarán los cuatro primeros de la Segunda Fase del grupo A, más los ganadores de los cruces entre el 1º del B y el 6º del A, y entre el 5º del A y el 2º del B. La Liga U 2026-27 arranca el viernes 25 de septiembre, mientras que la Final a 6 se disputará entre el 13 y el 16 de mayo de 2027.

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El Valencia Basket tratará de luchar por las primeras posiciones. La pasada campaña cayó al Grupo B tras una irregular primera fase aunque poteriormente en la segunda fase se mantuvo invicto clasificándose para la Final a 6.