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Valencia Basket se enfrentará al Barça en las semifinales de la Supercopa Endesa

El Barça será el rival de Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa Endesa Badalona 2026 tras el sorteo realizado esta mañana en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona. El partido entre el anfitrión, Asisa Joventut, y Kosner Baskonia abrirá el torneo el sábado 19 de septiembre, mientras que el conjunto taronja y el blaugrana disputarán la segunda semifinal. Los dos vencedores jugarán la final el domingo 20 de septiembre, con todos los encuentros programados para disputarse en el Palacio Municipal de Deportes de Badalona.