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Supercopa Endesa

Víctor Luengo: "A pesar de la cantidad de bajas que hemos tenido, mantenemos nuestra filosofía”

El Relaciones Externas del Valencia Basket confía en que los taronja luchen por un nuevo título en la Supercopa

Víctor Luengo analiza la Supercopa Endesa 2026 contra el Barcelona

Víctor Luengo analiza la Supercopa Endesa 2026 contra el Barcelona

Levante TV

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Pilar Lopez

Pilar Lopez

Valencia

El Relaciones Externas del Valencia Basket, Víctor Luengo ha sido el representante del Valencia Basket en el el sorteo de emparejamientos de la Supercopa Endesa realizado en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona. El Valencia Basket, vigente campeón, iniciará la defensa del título ante el Barça al que se medirá en semifinales el 19 de septiembre, mientrasel partido entre el anfitrión, Asisa Joventut, y Kosner Baskonia abrirá el torneo. Los dos vencedores jugarán la final el domingo 20 de septiembre.

Víctor Luengo analiza la Supercopa Endesa 2026 contra el Barcelona

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Luengo confía en lograr otro título

Luengo confía en que el Valencia Basket luche por un nuevo título aunque aún es pronto para calibrar el nivel de sus rivales: "Es difícil hacer una valoración de cómo será la Supercopa cuando estamos los equipos todavía construyendo las plantillas. Indudablemente, por nuestra parte, es un trofeo que queremos ganar, que ha ido ganando con los años importancia, que ahora todos los equipos nos planteamos este primer campeonato como algo importante. Estamos un poco todos expectantes de ver cómo se hace la pretemporada".

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El exjugador taronja destacó el importante esfuerzo que está haciendo el club para reconstruir una plantilla de calidad: "Por nuestra parte, seguir con la misma filosofía que hemos tenido, a pesar de la cantidad de bajas que hemos tenido, e intentar ganar este primer trofeo".

Cuadro de la Supercopa

Cuadro de la Supercopa / ACB

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