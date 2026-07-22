El extaronja Millán Jiménez ya tiene equipo en España

El Movistar Estudiantes anunció este miércoles el fichaje del alero Millán Jiménez, jugador que recientemente se desvinculaba del Valencia Basket, para la temporada 2026-27, procedente del Hiopos Lleida.

El riojano, con experiencia en Liga Endesa y Primera FEB, aterriza en el conjunto estudiantil para reforzar el perímetro de un equipo que se quedó a un paso del ascenso a la máxima categoría nacional la pasada temporada. En palabras del director deportivo de Movistar Estudiantes, Íñigo de la Villa, la llegada de Millán aportará experiencia y polivalencia al equipo del Ramiro de Maeztu.

"Millán es un jugador capaz de asumir diferentes roles en el perímetro, competir en ambos lados de la pista y adaptarse a las necesidades del equipo en cada momento. Ese tipo de perfiles son importantes para construir una plantilla versátil y preparada para afrontar distintos escenarios", dijo en declaraciones recogidas por el club.

Un jugador con experiencia

De la Villa destacó que el baloncestista, que cuenta con experiencia en Liga Endesa y Euroliga, encaja con la identidad del nuevo proyecto estudiantil. "Es un jugador capaz de asumir diferentes roles en el perímetro, competir en ambos lados de la pista y adaptarse a las necesidades del equipo en cada momento. Ese tipo de perfiles son importantes para construir una plantilla versátil y preparada para afrontar distintos escenarios. Creemos que llega en un momento muy bueno para seguir creciendo y, al mismo tiempo, ayudarnos desde el primer día".

Nacido en 2002 y con una altura de 1,99 cm., Millán Jiménez es el octavo jugador confirmado para formar parte de la plantilla del Movistar Estudiantes para la próxima temporada, tras confirmarse la presencia de Jordan Walker, Petit Niang, Fernando Zurbriggen, Iván Aurrecoechea, Travis Munnings, Juampi Vaulet o Lucas Giovannetti. "Buscábamos un jugador con talento, capacidad de adaptación y que pudiera aportar equilibrio al grupo, tanto por sus cualidades sobre la pista como por su mentalidad y forma de entender el trabajo diario", explicó el director deportivo.

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Formado en l'Alqueria del Basket

Tras formarse en las categorías inferiores de Valencia Basket, en la temporada 2021-22 participó con el primer equipo en Liga Endesa y en la Supercopa Endesa, continuó su formación en el San Pablo Burgos o el Monbus Obradoiro, mientras que la pasada temporada militó en ACB con el Hiopos Lleida, club en el que promedió 5,1 puntos y 4,8 de valoración en 13 minutos de media por partido.