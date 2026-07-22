Dos jugadores del Valencia Basket, en la ÑBA para las Ventanas FIBA de agosto

Los jugadores del Valencia Basket, Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry, han sido convocados por España para la segunda fase de las Ventanas FIBA de clasificación para la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Qatar. Chus Mateo ha dado a conocer la lista de jugadores que participan en estos encuentros, donde también están los exjugadores del conjunto taronja Sergio De Larrea y Jaime Pradilla. España va con casi todo lo que tiene, incluidos sus cinco jóvenes en la NBA.

La lista está compuesta por 15 jugadores. Un grupo ilusionante y repleto de talento que mezcla la juventud de las nuevas generaciones (con dos campeones del Mundo U19 en 2023: Izan Almansa y Baba Miller) con jugadores ya asentados en la élite internacional (seis campeones de Europa en 2022: Willy y Juancho Hernangómez, Darío Brizuela, Joel Parra, Alberto Díaz y Jaime Pradilla) que repiten presencia con #LaFamilia.

El 28 de agosto, España se enfrentará a Portugal en el primer encuentro de estos partidos internacionales de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027. El lunes 31 ante Grecia en Atenas. Dos encuentros trascendentales a la hora de encarrilar la clasificación en el inicio de la segunda fase. La Selección cerró la primera fase con un 5-1 de balance, lo que le permite liderar el Grupo I.

El base Mario Saint-Supéry, fichaje de Valencia Basket para la próxima temporada, y Álvaro Cárdenas, serán la representación del conjunto valencianista en esta convocatoria de la selección española. Dos jugadores de una gran proyección que quieren sumar su granito de arena con la selección y soñar con estar en el Mundial. "Hay una mezcla muy bonita de gente con experiencia y gente muy joven con ganas, todos ellos con un compromiso absoluto. Para mí es muy ilusionante. Con la ilusión con la que vamos a afrontar esto vamos a poder competir con dos grandes equipos. Tenemos el convencimiento de que podemos seguir dando pasos para la clasificación del Mundial", aseguró Chus Mateo en el acto donde ha dado a conocer la lista de convocados. La cita ha sido la sede de Iberia en Madrid, Mateo ha estado acompañado por Elisa Aguilar, Presidenta de la FEB, y por Beatriz Guillén, Directora de Ventas Globales y Loyalty de Iberia.

Álvaro Cárdenas, de nuevo destacado con la selección española / Alberto Nevado / FEB

Regreso de la ÑBA

El baloncesto español ha pasado de apenas tener presencia en la mejor Liga de baloncesto del mundo a tener cinco representantes la próxima temporada y todos estarán en los partidos que se disputarán a finales de agosto: Santi Aldama (Mavericks), el más experto; Hugo González (Celtics) y Sergio De Larrea (Mavericks), que ya saben lo que es jugar con la absoluta; y Aday Mara (Thunder) y Baba Miller (Clippers), que tendrán la oportunidad de estrenarse en partido oficial. Es el regreso de la ÑBA, de aquellos tiempos en los que el equipo nacional estaba plagado de jugadores provenientes de las franquicias estadounidenses.

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