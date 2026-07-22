El Real Madrid confirma el fichaje de un jugador al que también pretendía el Valencia Basket

El Real Madrid de Pedro Martínez vuelve a ganarle la partida en el mercado de fichajes al Valencia Basket tras hacerse con los servicios del ala-pívot finlandés Mikael Jantunen, un jugador que también estaba en la órbita del Valencia Basket.

Jantunen es así el tercer fichaje de la era Pedro Martínez en el Real Madrid, con el que ha firmado para las próximas dos temporadas, según infirmó el club blanco en su web.

El interior procede del Fenerbahce turco, club al que llegó en verano de 2025 tras destacar en las filas del Paris Basketball, con el que ganó la Eurocopa, segunda competición continental, en 2024.

Tercer fichaje de Pedro Martínez

La llegada del finlandés se une a las del extaronja Jaime Pradilla y Timothé Luwawu-Cabarrot, que ya fueron confirmados como las dos primeras incorporaciones del equipo blanco de cara a la próxima campaña.

La marcha de Mario Hezonja a la NBA ha precipitado el fichaje de Jantunen en el club blanco. Mikael Jantunen era también uno de los jugadores que gustaban a Luis Arbalejo, director deportivo del Valencia Basket para reforzar la desmantelada plantilla taronja. Sin embargo, el interés del Real Madrid enfrió el posible fichaje taronja que ya será imposible al haberse confirmado que el finlandés jugará de blanco la próxima temporada.

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A la espera de Ndiaye

Mientras, siguen pasando las horas y está cada vez más cerca de expirar el plazo que tiene el Real Madrid para decidir si iguala, por el derecho de tanteo, la oferta que el Valencia Basket ha hecho por el ala-pívot español de origen senegalés Eli Ndiaye. El club blanco dispone hasta este viernes 24 de julio a las 23:59 para decidir.