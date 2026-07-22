La venta de abonos para el Valencia Basket entra en la cuarta fase

Este miércoles 22 de julio a las 15:00 horas ha arrancado la cuarta fase de la campaña de venta de abonos del Valencia Basket para la temporada 2026-20027. Hasta este jueves 23 a las 18:30 horas los abonados disponen de plazo para mejorar sus localidades. En esta cuarta fase podrán participar por tanto, los aficionados que ya hayan renovado su abono y quieran cambiar su ubicación.

Dirigido a los ya abonados

Esta cuarta fase se celebrará de forma totalmente on-line. Para hacer el cambio hay que acceder desde la zona personal entrando en Tickets de Temporada y seleccionando 'Cambiar de localidad'. La mejora podrá realizarse junto con los abonos ya vinculados—gestionados o Friends & Family-.

La diferencia de precio se deberá abonar en el momento de la mejora, con tarjeta. En caso de que la diferencia de los asientos sea negativa, la devolución se realizará manualmente en los siguientes días. Es un proceso dinámico, por lo que a cada minuto pueden surgir asientos libres en función de los cambios que se vayan realizando. Cada abonado dispone de un máximo de 3 cambios de localidad por abono.

La campaña de abonos del Valencia Basket para la segunda temporada en el Roig Arena entra así en una nueva fase. La campaña comienzó con la renovación de los abonados actuales, sigue con la posibilidad de mejora en función de la disponibilidad y continuará con la venta preferente a Amics Taronja antes de abrir la venta libre.

Tras un año histórico con cifras de asistencia de récord, con más de 12.400 personas de media en partidos masculinos y 4.200 en partidos femeninos, el Club ha premiado el compromiso de la gente con un 10% de descuento en la renovación de su abono.

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Próximas fases

El 28 de julio a las 12h y hasta el 29 de julio a las 18:30h tendrá lugar la venta preferente de abonos a Amics Taronja, mientras que el día 30 a las 12h se abrirá la venta general de los nuevos abonos restantes.