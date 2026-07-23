Brandon Davies anuncia un cambio importante en su futuro

Brandon Davies ha anunciado su retirada del baloncesto profesional. El pívot norteamericano con pasaporte ugandés defendió la camiseta del Valencia Basket hace pocos años, en la temporada 2023-24. Ahora ha tomado la decisión, a los 34 años, de poner punto y final a su trayectoria profesional. El jugador taronja estaba jugando en Japón y se retira dejando atrás una trayectoria de 8 temporadas en la Euroliga, con promedios de 10,9 puntos y 4 rebotes.

Davies llegó al Valencia Basket en el verano de 2023 procedente del EA7 Emporio Armani Milán y ha disputado un total de 59 partidos defendiendo al conjunto valenciano con una tarjeta de 13,8 puntos, 4,3 rebotes y 2,2 asistencias para 14,8 de valoración en algo más de 22 minutos de media en pista. El club ejecutó su cláusula de salida existente en su contrato. De Valencia se marchó al Partizán y de ahí a Japón, donde ha finalizado su carrera deportiva. "Mucha suerte en el siguiente capítulo", anunciaba en sus redes sociales el Valencia Basket.

El nortamericano se formó en la Universidad de Brigham Young de Utah entre 2009 y 2013 donde tuvo mucho protagonismo con un promedio de 12,4 puntos, 6,2 rebotes y 1,6 asistencias por encuentro en un total de 135 partidos. Los dos últimos años fue incluido en el mejor quinteto de la West Coast Conference y en la última temporada, además, fue el capitán del equipo. Tras completar su formación universitaria, el pívot disputó en Los Angeles Clippers la Summer League, consiguiendo después un contrato con la franquicia en 2013. Una semana más tarde fichó por Philadelphia 76ers, con el que en sus últimos meses hizo 6,3 puntos, 3,7 rebotes y 1,4 asistencias en 19 minutos jugados de media. En 2014 Davies fue traspasado a los Brooklyn Nets donde finalizó la temporada en 2015.

Amplio recorrido en Europa

El pívot cruzó el charco para incorporarse al Élan Sportif Chalonnais de Francia. Tras esa primera experiencia europea fichó en la 15-16 por el Openjobmetis Varese de la Serie A italiana en el que promedió 13,3 puntos, 6,5 rebotes, 1,5 asistencias y 1 robo para 13,8 de valoración, disputando además la FIBA Europe Cup. En la 16-17 regresó a Francia de la mano del Mónaco donde siguió dando pasos hacia adelante. Davies promedió 10,3 puntos, 5,1 rebotes, 1,7 asistencias, 1 robo y 12 de valoración en la liga francesa, números muy similares a los que hizo en la Basketball Champions League. Un buen papel que le sirvió para tener su primera oportunidad en Euroliga.

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Brandon Davies, con el Valencia Basket. / acb Photo / J. Bernal

En la temporada 17-18 Zalgiris Kaunas incorporó a Davies a sus filas. Ya en su primer año hizo unos buenos números, que en el segundo superó para convertirse en uno de los pívots dominadores de la máxima competición continental gracias a su media de 14,2 puntos, 5,5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 15,9 de valoración. Fue incluido en el mejor quinteto de la Euroliga. En la 19-20 el Barça llamó a su puerta y allí completó tres temporadas con la camiseta blaugrana exhibiendo una gran regularidad. En Liga Endesa promedió 10,3 puntos, 4 rebotes, 1,4 asistencias y 12 de valoración. En Euroliga llegó a 10,5 puntos, 4 rebotes, 1,5 asistencias para 11 de valoración media.En el AX Armani Exchange Milano donde mantuvo esa consistencia, promediando en competición doméstica 13,5 puntos, 4,8 rebotes, 1,6 asistencias, 1 robo y 14,9 de valoración y en Euroliga 10,4 puntos, 3,3 rebotes, 2 asistencias y 10,6 de valoración.