Caso Ndiaye: el Real Madrid más cerca de frustrar el fichaje taronja

El Valencia Basket cuenta las horas para conocer si podrá hacer efectivo el fichaje del ala-pívot español de origen senegalés, Eli Ndiaye, un fichaje que cada vez se aleja más para los taronja. El Valencia Basket presentó el pasado 18 de julio una oferta formal para incorporarlo a la plantilla para la temporada 2026-2027, algo que dependerá ahora de la decisión del Real Madrid que tiene el derecho de tanteo y por tanto, en caso de igualar la oferta valenciana, se quedará con un jugador que se formó en su cantera. El club blanco disponía de 5 días hábiles para tomar una decisión, un plazo que expira este viernes 24 de julio a las 23:59 horas. El Real Madrid, a su vez, ha estado inmerso esta semana en paliar los efectos del 'terremoto Hezonja', cuyo desenlace se ha convertido en clave para saber si los blancos entran en la puja por Ndiaye o si por el contrario, lo dejan marchar rumbo a València. Todo apunta a que, aunque Hezonja aún no ha formalizado su salida del club, el Real Madrid se quedará con Ndiaye y por tanto, igualará la oferta taronja.

El Madrid confía en Ndiaye para cubrir la plaza de cupo de Hezonja

El culebrón Hezonja sólo acaba de empezar. El alero croata comunicaba al club el pasado lunes, el último día del plazo legal, que pagaría su cláusula de rescisión con el objeto de marcharse a la NBA. Sin embargo, la normativa de la ACB implica que el jugador no sólo debe comunicar su intención de pagar, sino que debe hacer efectivo el pago antes de que concluya el plazo. Por lo visto el MVP de la Liga Regular no ha depositado los 850.000 euros que debía abonar al Real Madrid por lo que, a todos los efectos, desde el club blanco, se afirma que Hezonja sigue siendo jugador suyo y por tanto, estará a las órdenes de Pedro Martínez. Tanto Hezonja como Ndiaye, formados en España, ocupan plaza de cupo. En caso de que el croata se vaya finalmente del Real Madrid, como todo parece indicar, el club cuenta con Ndiaye para cubrir esa plaza de cupo que quedaría vacante. El tira y afloya entre el Real Madrid y Hezonja no ha hecho más que empezar pero a nadie escapa que lo más probable es que lleguen a un acuerdo y que el croata se vaya de Madrid. En cualquier caso, el club blanco no puede esperar para tomar una decisión sobre Ndiaye y ésta parece ya clara: recuperar a un jugador que además de ocupar plaza de cupo, es decir de jugador formado en una cantera española, es un interior con gran proyección al que Pedro Martínez parece haberle dado el visto bueno.

El Real Madrid, pendiente de Hezonja / Real Madrid

En Unicaja, pendientes de la operación

En cualquier caso, todo sigue en aire a falta de que este viernes concluya el plazo. Mientras, la operación la siguen muy de cerca también desde Málaga ya que temen que si el Valencia Basket finalmente no puede hacerse con los servicios de Ndiaye, el club taronja vaya a por Tyson Pérez, jugador de similares características y que también gusta en el club taronja.

Ndiaye probó fortuna en Atlanta

Eli John Ndiaye Faye (Guédiawaye, Senegal, 26 de junio de 2004) es un ala-pívot de 2,04 m que posee la nacionalidad española desde 2020. Llegó a la cantera del Real Madrid con 13 años en 2017 y en 2021 llegó a debutar en la Euroliga con Pablo Laso como entrenador y del 2022 al 2025 formó parte de la primera plantilla merengue. En el verano de 2025 no fue elegido en el Draft de la NBA, pero firmó un contrato two-way con los Atlanta Hawks, lo que le permitía alternar entre la NBA y su filial de la G League, los College Park Skyhawks.

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Este invierno su sueño americano se truncaba a causa de una lesión en el hombro que le tuvo seis meses alejado de las canchas. Los Hawks terminaron 'cortándole' el pasado mes de enero y pasó a ser agente libre sin equipo. Este verano ha vuelto participar con la franquicia en la NBA Summer League para intentar ganarse otra oportunidad con los Hawks. Aunque sigue vinculado al entorno de la franquicia tras haber jugado la competición de promoción veraniega, no tiene un contrato garantizado con el primer equipo americano y ha expresado su deseo de volver a Europa. València puede ser su próximo destino aunque el Real Madrid, tendrá la última palabra.