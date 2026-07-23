¿Mensaje de Ponsarnau para Xavi Albert? "Nadie puede entrenar como Pedro Martínez"

Jaume Ponsarnau está siendo uno de los grandes protagonistas del Curso Nacional de Entrenadores que imparte la Federación Española de Baloncesto. El actual entrenador del Surne Bilbao y que estuvo en el banquillo del Valencia Basket durante cinco temporadas (desde 2016 a 2018 como ayudante de Txus Vidorreta y Pedro Martínez) y de 2018 a 2021 como entrenador principal, habló a los asistentes al curso sobre la necesidad de que cada entrenador encuentre su propia personalidad.

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Ha trabajado con los mejores

Ponsarnau repasó su propia trayectoria junto a destacados técnicos "He tenido la suerte de ser ayudante de entrenadores muy buenos, entrenadores con una personalidad impresionante: Ricard Casas, Xavi García, Óscar Quintana, Sergio Scariolo, Pedro Martínez, Txus Vidorreta...". El exentrenador taronja destacó que siempre ha intentado aprender de estos entrenadores pero sin copiarles: "La hubiese cagado si al día siguiente del entrenamiento hubiese querido hacer el ejercicio tal y como lo llevaba Pedro Martínez".

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Aprender sin copiar

Ponsarnau lo tiene claro, no valen las imitaciones: "Nadie puede entrenar como Pedro Martínez, a lo mejor puedes aspirar a entrenar tan bien como Pedro Martínez, pero como Pedro Martínez, no. Busca tu forma de interpretarlo a tu manera porque si no, se va a ver que eres un copiador, un farsante". Un consejo del que seguramente habrá tomado buena nota Xavi Albert, ayudante de Pedro Martínez en las dos últimas temporadas y que ahora, tras la marcha del catalán al Real Madrid, afronta el reto de tomar las riendas del Valencia Basket buscando su propia identidad. El propio Ponsarnau trabajó a las órdenes de Pedro Martínez durante dos años y como entrenador ayudante fue partícipe de la consecución de la primera Liga ACB por parte de los taronja la temporada 2016-2017.