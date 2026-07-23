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El Valencia Basket aporta tres jugadores al Eurobasket U18M

Miguel Sousa participa con Portugal y Zeteny Kurfis con Hungría en la división B del Eurobasket en Croacia

Tazo, Villarejo y Viguer disputarán con España el Eurobasket U18M.

Tazo, Villarejo y Viguer disputarán con España el Eurobasket U18M. / VALENCIA BASKET

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Claudia Arce

Valencia

El Valencia Basket estará representado por tres jugadores en el Eurobasket U18M, que se celebrará del 25 de julio al 2 de agosto en Trentino (Italia). Guillem Tazo, Roger Villarejo y Javier Viguer han entrado en la lista definitiva de España para disputar el torneo. Por su parte, Miguel Sousa participa con Portugal y Zeteny Kurfis con Hungría en la división B del Eurobasket en Croacia. Se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de FIBA.

Fase de grupos para España

 La selección española está integrada en el grupo D junto con Italia, Estonia y Letonia. Arrancará el torneo el sábado 25 ante Estonia a las 20:30 horas, continuará el domingo frente a Italia a las 18:00 horas y el lunes cerrará la fase de grupos contra Letonia a las 20:30 horas. Los horarios, estadísticas y streaming se pueden consultar a través de este link: https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-u18-eurobasket-2026

División B

Por su parte, la Portugal de Miguel Sousa está participando en la división B. Está en el grupo B con Polonia, Islandia, República Checa, Ucrania y Azerbaiyán. Empieza este viernes ante Islandia a las 18:00 horas, y continúa la fase de grupos sábado y domingo ante Polonia (20:30 horas) y República Checa (13:00 horas). Tras un día de descanso, la fase de grupos sigue el martes 28 contra Azerbaiyán (10:30 horas) y acaba el miércoles frente a Ucrania (15:30 horas).

La Hungría de Zeteny Kurfis está en el grupo D con Suecia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Georgia. Arrancará el viernes contra Bosnia y Herzegovina (18:00 horas), seguirá el domingo ante Macedonia (10:30 horas) y cerrará la fase de grupos martes y miércoles frente a Suecia (10:30 horas) y Georgia (18:00 horas).

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Los horarios, estadísticas y streaming se pueden consultar a través de este link: https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-u18-eurobasket-2026-division-b

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