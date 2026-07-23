El Valencia Basket ya conoce su rival para la Supercopa LF Endesa

El Valencia Basket se medirá al Casademont Zaragoza en las semifinales de la Supercopa LF Endesa, torneo que abrirá la temporada en el baloncesto nacional durante la próxima temporada 2026/27 del 26 al 27 de septiembre y se disputará sobre la pista del Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Innova-tsn Leganés que ejercerá como conjunto 'local' enfrentándose al siempre ambicioso Hozono Global Jairis.

El Casademont Zaragoza que defenderá título de la Supercopa conquistado la pasada temporada en Huesca, pondrá a prueba el nuevo proyecto taronja que dirige Javier Torralba. El conjunto valenciano acudirá a la cita como vigente campeón de Liga y Copa. El partido se celebrará el sábado 26 de septiembre, hora todavía por confirmar, y que supondrá el primer paso en la lucha por el primer título oficial de la temporada.

La otra semifinal enfrentará a Innova-tsn Leganés y Hozono Global Jairis. Los vencedores de ambos encuentros se medirán en la gran final, prevista para el domingo 27 de septiembre a las 17:00 horas.

Esta será la séptima participación del combinado taronja en esta competición y todas de forma consecutiva. En este periodo el equipo ha llegado a las últimas cinco finales seguidas desde 2021, habiendo cosechado tres títulos en 2021, 2023 y 2024. En esta ocasión se reeditará en semifinal las dos últimas finales de la Supercopa, en 2025 con victoria de Casademont Zaragoza y en 2024 de Valencia Basket. En 2023 ya se enfrentaron en la semifinal con triunfo taronja.

Cuándo y dónde se juega

Fecha: Sábado 26 y domingo 27 de septiembre

Pabellón: Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz)

TV: Teledeporte

Semifinal 1: Casademont Zaragoza vs Valencia Basket

Semifinal 2: Inniva-tsn Leganés vs Hozono Global Jairis

Final: Vencedor S1 vs Vencedor S1

Así son los emparejamientos de la Supercopa LF Endesa 2026 / SD

Palmarés

9 títulos: Perfumerías Avenida

6 títulos: Ros Casares Valencia

3 títulos: Spar Girona

3 títulos: Valencia Basket

1 título: Casademont Zaragoza

1 título: UB FC Barcelona

Últimos campeones

2020 Bilbao: Perfumerías Avenida

2021 Tenerife: Valencia

2022 Vitoria: Spar Girona

2023 Las Palmas: Valencia Basket

2024 Alcantarilla: Valencia Basket

2025 Huesca: Casademont Zaragoza

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El director deportivo de Valencia Basket, Esteban Albert, ha valorado el sorteo: “Creo que los cuatro equipos que están en esta Supercopa han demostrado su nivel. En la temporada pasada, Leganés fue un equipo que entró en Copa de la Reina, entró en play-off, consiguió plaza europea. Jairis fue un rival con el que nos jugamos la Copa de la Reina y que también es un equipo que ha ido creciendo estas últimas temporadas. Y Zaragoza, subcampeón de Liga, Final 6 y actual campeón de la Supercopa, que ganó brillantemente en Huesca el año pasado. Evidentemente, Zaragoza quizá por la rivalidad de estos últimos años en el que nos hemos enfrentado muchas veces, tanto en Copa de la Reina, Supercopa, competición europea, Liga, jugando play-offs por el título, es un rival que nos conocemos mucho los dos equipos. Seguro que será un partido complicado, pero un partido en el que tenemos que ponerlo todo. Esperamos competir e intentar pasarlo y plantarnos en la final, aunque en este momento enfocados en ese partido de semifinales contra Zaragoza”.