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Carrera, Buenavida, Flórez, Pueyo y Araújo estarán con España en la preparación del Mundial

Carrera, Buenavida, Flórez, Pueyo y Araújo estarán con España en la preparación del Mundial

Redacción SD

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Carrera, Buenavida, Flórez, Pueyo y Araújo estarán con España en la preparación del Mundial

Redacción SD

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Las jugadoras de Valencia Basket Raquel Carrera, Elena Buenavida, Alicia Flórez, Helena Pueyo y María Araújo se concentrarán con España para preparar el Mundial, que tendrá lugar del 4 al 13 de septiembre en Alemnia. Las cinco jugadoras, junto con la extaronja e integrante del Mur dels Somins Awa Fam, han entrado en la lista de 21 jugadoras para esta fase de preparacion. Más información

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