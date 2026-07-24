Cinco jugadoras del Valencia Basket convocadas para preparar la Copa del Mundo

Gran protagonismo del Valencia Basket en la lista de jugadoras convocadas por el seleccionador español, Miguel Méndez, para preparar la Copa del Mundo que se disputará en septiembre en Berlín. María Araújo, Raquel Carrera, Elena Buenavida, Helena Pueyo y Alicia Flórez son las cinco jugadoras actuamente en el conjunto valenciano en la lista, aunque también hay otras con pasado taronja como Awa Fam, Paula Ginzo, Alba Torrens y la valenciana Anna Montañana, component del cuerpo técnico español.

Las jugadoras empezará a trabajar el próximo 4 de agosto con 16 de ellas, a las que se irán sumando las que están en la WNBA: Awa Fam, Raquel Carrera, Alicia Flórez, María Conde y Megan Gustafso. La selección prepara este verano su regreso a una Copa del Mundo. Una cita a la que vuelve 8 años después de subirse al tercer cajón del podio en el Mundial de Tenerife. La lista que estará encabezada por la capitana Alba Torrens, la jugadora con más internacionalidades del equipo y la única que ha disputado una cita mundial hasta en 3 ocasiones, colgándose en todas ellas medalla (Plata en Turquía 2014 y Bronce en República Checa 2010 y Tenerife 2018).

Las Subcampeonas de Europa lideran junto a Conde, Cazorla y Gustafson la convocatoria de Miguel Méndez para preparar la Copa del Mundo / SD

Junto a ella estarán las otras 11 Subcampeonas de Europa del pasado verano: Mariona Ortiz, Iyana Martín, Aina Ayuso, Elena Buenavida, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, Irati Etxarri, Raquel Carrera, Awa Fam, Paula Ginzo y María Araújo. La lista la completan María Conde, Maite Cazorla y Megan Gustafson, parte del equipo que selló el pase a la Copa del Mundo el pasado mes de marzo en Puerto Rico; y Alicia Flórez, Lola Pendande (Subcampeona de Europa en 2023), Nerea Hermosa, Txell Alarcón, Carolina Guerrero, habituales en últimas convocatorias, y Marta García, la única debutante de la convocatoria.

Para Miguel Méndez esta también será su primera Copa del Mundo. El Seleccionador Nacional estará al frente de un cuerpo técnico al que se une Anna Montaña como entrenadora ayudante, en sustitución de Nacho Martínez, quien por motivos personales no podrá estar presente este verano.

Gira de preparación de la selección española

Sábado 15 de agosto vs Alemania en Ludwigsburg (19:00 horas)

Viernes 21 de agosto vs Nigeria en Tenerife (21:00 horas)

Domingo 23 de agosto vs Bélgica en Tenerife (21:00 horas)

Sábado 29 de agosto vs Mali en Zaragoza (20:00 horas)

Domingo 30 de agosto vs China en Zaragoza (20:00 horas)

Jugadoras convocadas

VB/ New York Liberty

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