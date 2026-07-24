Comunicado oficial del Valencia Basket: cesión de una de sus grandes joyas

El Valencia Basket ha anunciado la salida en forma de cesión de una de las grandes joyas taronja. El club ha alcanzado un acuerdo con el Palmer Basket para que el exterior Álex Blanco juegue en calidad de cedido en el equipo mallorquín la próxima temporada 2026-27. El base balear tiene contrato con el club taronja hasta la 27/28 incluida y esta próxima campaña tendrá la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando como jugador en una competición tan exigente como la Primera FEB.

Álex Blanco ha conseguido este verano la medalla de bronce en el Eurobasket U20M, torneo en el que ha completado una notable actuación con una media de 8 puntos, 2,4 rebotes y 2 asistencias por partido. El exterior disputó la pasada temporada la Liga U22 con Valencia Basket. En 27 partidos promedió 14 puntos, 3,4 rebotes, 4 asistencias y 10 créditos de valoración por partido en más de 25 minutos en pista por encuentro.

Una gran proyección

Álex Blanco se incorporó a Valencia Basket en 2024. Previamente se había formado primero en el CB La Salle Mahón y después en el Centro de Tecnificación de las Islas Baleares (CTEIB). Además, tuvo la oportunidad de jugar partidos en LEB Plata con el Fibwi Palma. En su primer año de taronja con 17 años jugó con el junior A masculino. Tras esa primera temporada fue convocado por la selección española, con la que se colgó el oro en el Eurobasket U18M, promediando 9 puntos, 2,4 rebotes, 1,4 asistencias y 8,3 de valoración por partido.

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Álex Blanco se cuelga el bronce en el Eurobasket U20M. / VBC

En su segunda campaña en el club, el jugador balear disputó la Liga U22, siendo una pieza importante del filial taronja, produciendo una media de 14 puntos, 3,4 rebotes, 4 asistencias y 10 créditos de valoración por partido. Este verano ha sido convocado de nuevo por la selección española, esta vez para el Eurobasket U20M, con el que se ha colgado, en esta ocasión, la medalla de bronce.