Montero desvela la multimillonaria oferta que rechazó para fichar por Olympiacos

Jean Montero ha sido la gran estrella de la temporada en la Liga Endesa y en la Euroliga. El histórico curso que ha vivido el Valencia Basket con su primera presencia en la Final Four continental y su segundo título ACB ha tenido un nombre propio. El MVP de la Final Endesa ha liderado a los taronja al siguiente nivel, dejando un maravilloso recuerdo antes de marcharse del Roig Arena para seguir creciendo como jugador deportiva y económicamente.

Montero jugará la próxima temporada en el campeón de la Euroliga. El Problema da el salto a Olympiacos, donde espera retener el título continental y sumar el primero en su cuenta personal después del éxito logrado como taronja.

Jean Montero / acb photo / Aitor Arrizabalaga

Evidentemente el base dominicano era un objeto de deseo para los grandes equipos de Europa y también para los más poderosos. En ese sentido en una larga entrevista en su país para Marega Radio, Montero ha desvelado que recibió una astronómica oferta económica, que terminó rechazando para cumplir su objetivo de jugar en el equipo del Pireo.

"Olympiacos fue el que menos me ofreció de las ofertas que yo tenía, pero es el que más sentido tiene. Tuve una oferta de 10 millones al año, apartamento y de todo... cheque en blanco y lo rechacé porque no tenía sentido, no es tanto por lo monetario", desvela Montero en esa charla.

De hecho Montero explica que toda su carrera estaba más o menos planificada, incluso su llegada a Valencia Basket. "Valencia era un club al que yo quería ir desde que llegué a España", asegura el base. "El Valencia es un club al que tengo tanto amor y aprecio", añade Montero.

"Comenzamos a trabajar a finales de 2022 hasta ahora y cada equipo al que yo he ido, lo hemos planificado. Cada club al que yo he ido tiene sentido", prosigue sobre el nuevo paso que ha dado en su trayectoria deportiva en Europa.

F. Calabuig

El único 'borrón' de la temporada para Montero con Valencia Basket

Montero también tuvo oportunidad para analizar su excelente temporada con Valencia Basket, aunque con una pequeña china en el zapato, la eliminación en la Copa del Rey en la que los taronja ejercían como locales.

"Cuando perdimos contra el Real Madrid. El saque lo entrenamos durante la pretemporada, la temporada, todos los días... cuando tú te sientes familiarizado porque hace algo ya en nuestro juego y sale como salió, me destruyó por dentro. Quería desaparecer de la tierra. No lo he vuelto a ver, ni siquiera en 'higlights'. El Madrid fue nuestra criptonita este el año”, explica.

Una temporada que arrancó tarde para el dominicano, debido a una lesión en la mano que se produjo durante el pasado verano. No obstante Montero pronto cogió ritmo y lideró a un equipo que desde principio de temporada marcó un ritmo de victorias casi imparable en la Euroliga y demostrando un juego atractivo de alto nivel.

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"El inicio de temporada fue difícil porque tenía un ligamento del quinto dedo roto, y para mí fue un poco complicado ahí, porque necesitaba hacer química con los nuevos jugadores. Yo quería demostrar que era parte del equipo. Cuando tuve la operación estuve un mes de baja, al principio fue un momento complicado. Luego cuando llegó diciembre, ya venía mejor porque aún tenía molestias. Yo hacía lo que tenía que hacer, mejorar cada día", explica Montero.