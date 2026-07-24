El Real Madrid ejerce su derecho de tanteo y evita que Eli John Ndiaye se incorpore al Valencia Basket
El club blanco iguala la oferta del cuadro valenciano y retiene los derechos ACB del ala-pívot de 22 años en competiciones nacionales
El Real Madrid ha decidido igualar la oferta presentada por Valencia Basket a Eli John Ndiaye y mantiene los derechos del ala-pívot en las competiciones ACB. De esta forma, el conjunto blanco ejerce su derecho de tanteo y evita la salida del jugador hacia el equipo valenciano.
Ndiaye, una de las piezas jóvenes con mayor proyección formadas en la cantera madridista, continuará vinculado al club después de que el Real Madrid haya igualado las condiciones de la propuesta presentada durante el periodo de tanteo.
Seguido en la Liga Endesa
El interior hispano-senegalés, de 22 años, destaca por su físico, capacidad defensiva y versatilidad, cualidades que le han permitido ganarse oportunidades en el primer equipo madridista y convertirse en un jugador seguido por varios clubes de la Liga Endesa.
Con esta decisión, el Real Madrid conserva los derechos ACB de Ndiaye y mantiene abierta la posibilidad de contar con él en su proyecto deportivo, mientras que Valencia Basket no podrá incorporar al jugador pese a su interés inicial.
- Kiat Lim, presidente del Valencia CF: “las adquisiciones de equipos completos siguen siendo raras, costosas y restringidas”
- Sato revoluciona el primer Valencia CF de la temporada (3-0)
- Kiat Lim tiene nuevo rol en el Valencia CF
- Así es el restaurante donde comió Peter Lim en su visita a Valencia
- El Valencia CF prepara 'algo grande' para este viernes
- Ayala se disculpa por su agresión a Dani Olmo durante la final del Mundial 2026
- ¡Fichaje NBA para el Valencia Basket!: El club anuncia la llegada de Mouhamadou, 'Mo' Gueye
- Duro golpe para Enzo Barrenechea en Benfica