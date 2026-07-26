El origen de la ruptura entre Hezonja y Pedro Martínez

El Real Madrid de baloncesto sigue siendo un 'polvorín' desde la llegada de Pedro Martínez. Con muchos refuerzos, con todavía la salida de Scariolo en el ambiente y con la forma en la que salió Pedro Martínez, el adiós de Hezonja este mismo domingo se confirma como una noticia muy dura para una plantilla en la que pocos tienen la experiencia y la calidad del croata. Su próximo destino será los Cleveland Cavaliers, donde aterrizará después de una experiencia europea por todo lo alto en el Real Madrid. Su salida se explica desde la decisión de despedir a Scariolo, uno de sus valedores, y ya con Pedro Martínez en el banquillo, el alero no quería saber nada de quedarse en la casa blanca.

Hezonja fue el único jugador que se pronunció muy rápido tras el despido de Scariolo como entrenador del Real Madrid. Lo hizo en Twitter, ahora llamado X, y con una frase muy directa. "At this point do I write paragraphs here or I record huge Tik Tok throwing up fire?" (escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego). Con esas palabras, el alero dejaba claro que no estaba de acuerdo con la decisión del club de prescindir de Scariolo y contratar a Pedro Martínez. Y ahí ya dejó claro que había un punto de no retorno.

La llegada de Pedro Martínez

El exentrenador del Valencia Basket llegaba al Real Madrid en medio de la polémica, después de haber rajado del Madrid y con la sensación de que iba a ser complicado reconducir con algunos jugadores, entre ellos Hezonja. Sí tiene buena química con Tavares, con quien había coincidido en el pasado, y con otros del vestuario.

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Eso sí, el ahora entrenador del Real Madrid tuvo dudas con Sergio Llull, pero finalmente una de las grandes leyendas del baloncesto español continuará tras haber renovado y tratará de conquistar títulos con su nuevo jefe en el banquillo.