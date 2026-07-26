El Valencia Basket asegura el cupo de jugadores de formación pero pierde efectivos

El regreso a la primera plantilla del Valencia Basket de Lucas Marí, tras pasar una temporada en la Liga Universitaria de los Estados Unidos (NCAA), anunciado el pasado sábado por el club taronja, tiene un doble valor ya que además de recuperar a un jugador con gran proyección formado en l'Alqueria del Basket, el Valencia Basket refuerza el cupo de jugadores de formación. Tras el regreso de Marí, son cinco los jugadores de formación nacional con los que cuenta de momento la primera plantilla del Valencia Basket para la temporada 2026-207: el propio Lucas Marí, junto a Josep Puerto, Yankuba Sima y Álvaro Cárdenas que continúan de la pasada campaña y el también recién fichado Mario Saint-Supéry.

Cuatro jugadores cupo en cada partido

La normativa de la ACB exige que en cada partido de la Liga Endesa, Copa del Rey o Supercopa se inscriba en acta al menos a cuatro jugadores de formación nacional (en el caso de un róster de 10 a 12 jugadores) o a tres (en el caso de un róster de 8 a 9 jugadores). Por tanto, el Valencia Basket cumple con el cupo e incluso le 'sobraría' uno cada partido. Sin embargo, la acumulación de encuentros, el intenso calendario sumando Liga, Euroliga, Copa y Supercopa, obliga a los equipos como el Valencia Basket a ser cautos y contar con un 'fondo de armario' de jugadores de cupo suficiente para no pasar apuros en caso de acumulación de lesionados. La intención del Valencia Basket era contar con otro jugador con plaza de cupo de formación, el hispano-senegalés Eli Ndiaye, un fichaje que sin embargo se frustraba el pasado viernes cuando el Real Madrid decidía igualar la oferta taronja haciendo uso del derecho de tanteo.

Mario Saint-Supery refuerzo de lujo para el cupo nacional / FIBA

Ampliar la lista

Para evitar problemas en el caso de que coincidan dos o más jugadores de cupo nacionales, el Valencia Basket tendrá que inscribir en la Liga Endesa a algún canterano más procedente del equipo U-22 que en caso de necesidad, pueda incorporarse momentáneamente el primer equipo, pero el objetivo sería contar con al menos un sexto jugador que sea cien por cien de la primera plantilla.

Cinco jugadores con plaza de cupo

Las cinco plazas de cupo del Valencia Basket por tanto, las ocupan: el capitán, Josep Puerto, formado desde pequeño en la cantera taronja. El propio Lucas Marí, que se incorporó a las categorías inferiores del Valencia Basket en 2016 y puso de nuevo el apellido familiar en el Mur dels Somnis cuando su debut ante Unicaja en Liga Endesa en 2022 le permitió inscribir su nombre junto al de su padre José Manuel en la pared que recoge a todos los canteranos que han hecho su debut con el primer equipo. Álvaro Cárdenas se formó en España, en las categorías inferiores del CB Granada, antes de marcharse a la NCAA, por lo que mantiene la condición de jugador de formación. Mario Saint-Supéry, formado en la cantera del Unicaja y Yankuba Sima, que también se formó en España pasando sucesivamente por las canteras del Esportiu Santa Eugènia de Ter, Sant Josep Girona, y Canarias Basketball Academy completan la nómina de jugadores de cupo.

Corbalán, español sin cupo

Aunque el argentino Gonzalo Corbalán, fichado por el Valencia Basket también para la temporada 2026-2027 tiene la nacionalidad española, no cumple los requisitos para ser considerado jugador de 'cupo'. La normativa de la ACB establece que el jugador debe haber estado inscrito al menos tres temporadas en un club o centro de formación español entre los 12 y 20 años. Corbalán llegó a España con 19 años, por lo que no cumple el mínimo exigido. El exterior hispano-argentino cuenta como jugador 'europeo' en la plantilla de Xavi Albert pero no como jugador de 'cupo de formación'.

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Gonzalo Corbalán / Sport

Menos jugadores 'cupo' que la pasada temporada

Pese a cumplir los requisitos y contar con cinco jugadores de formación, el Valencia Basket en estos momentos, ha perdido fortaleza en este aspecto con respecto a la temporada pasada. Los taronja iniciaban la campaña 2025-2026 con un amplio 'colchón' de ocho jugadores de formación que se amplió a 9 en el tramo final con la incorporación de Álvaro Cárdenas. Tras la marcha de jugadores como Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Brancou Badio, Jean Montero e Isaac Nogués, jugadores que ocupaban plaza de cupo de formación y que ya no pertenecen al club taronja, el potencial 'nacional' ha menguado. Por tanto se han ido 6 jugadores de cupo y sólo han 'entrado' dos: Mario Saint-Supéry y Lucas Marí.