Discreta actuación de los canteranos del Valencia Basket en las dos primeras jornadas del Eurobasket U18

La selección española sub18 está inmersa en el Eurobasket U18 que se celebra hasta este domingo 2 de agosto en la localidad italiana de Trieste. La cita supone una nueva oportunidad para que l'Alqueria del Basket agrande su colección de medallas internacionales en un verano que, al igual que en los años anteriores, los taronja están teniendo protagonismo en las distintas selecciones de formación.

Triple presencia taronja

En el equipo español sub''18 destaca la presencia de tres jugadores de la cantera taronja: Guillem Tazo, Roger Villarejo y Javier Viguer, tres jóvenes canteranos de l'Alqueria del Basket con gran proyección aunque de momento, han tenido una actuación discreta en los primeros partidos del Eurobasket.

España, integrada en el Grupo D debutaba con una contundente victoria ante Estonia por 61-87 en un partido en el que los tres jugadores taronja tuvieron poco protagonismo. Guillem Tazo y Javier Viguer no lograron anotar ningún punto en el minuto y medio y 7 minutos respectivamente que estuvieron en pista mientras que Villarejo anotó dos puntos y capturó un rebote en 7 minutos y medio.

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Javier Viguer / FEB

En el segundo partido del grupo España superaba por 68-61 a Italia y de nuevo los jugadores del Valencia Basket firmaban una discreta actuación. Javier Viguer fue uno de los jugadores descartados para el partido mientras que Guillem Tazo estrenó su casillero anotador en el campeonato con 2 puntos. Por su parte Roger Villarejo tampoco anotó aunque logró capturar 3 rebotes.