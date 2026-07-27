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BALONCESTO 3X3

Valencia Basket 3x3 sitúa a sus dos equipos entre los cuatro mejores de la Copa 3x3

El conjunto taronja logró subir al podio en la categoría masculina y una cuarta posición femenina

El equipo masculino, integrado por Iván Aurrecoechea, Javier Beirán, Marcos Reos y Jorge Parra, logró el tercer puesto.

El equipo masculino, integrado por Iván Aurrecoechea, Javier Beirán, Marcos Reos y Jorge Parra, logró el tercer puesto.

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Claudia Arce

El Valencia Basket 3x3 completa una destacada actuación en la primera edición de la Copa España 3x3, disputada los días 24 y 25 de julio en Tenerife. El conjunto taronja logró subir al podio en la categoría masculina y una cuarta posición femenina.

El equipo masculino, integrado por Iván Aurrecoechea, Javier Beirán, Marcos Reos y Jorge Parra, arrancó el campeonato con pleno de victorias en la fase de grupos. Los taronja superaron a Poemas del Mar (15-10) y a Centre Mèdic Martorell (15-13), certificando el pase a las eliminatorias como primeros de grupo. En los cuartos de final, Valencia Basket 3x3 volvió a mostrar su mejor versión para imponerse a Onil 3x3 por 21-18 en un encuentro muy competido. Ya en semifinales, el conjunto valenciano protagonizó otro duelo de máxima igualdad frente a Pando Mataró, que terminó decantándose por un ajustado 19-17, dejando a los taronja a las puertas de la final y con un meritorio tercer puesto.

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El equipo femenino del Valencia Basket finalizó el cuarta posición.

El equipo femenino del Valencia Basket finalizó el cuarta posición. / CiraMartin

El femenino perdió en semifinales

Por su parte, el equipo femenino, formado por Alba Sánchez-Ramos, Frida Cecchi, Marta Ortega y María Espín -refuerzo puntual que se une a Ortega- completó una gran fase de grupos. Las valencianas vencieron a CB Pozuelo UFV (13-11), Mérida Woka O3 (21-3) y Agua y Jardín (10-9), cediendo únicamente ante La Laguna Titans (12-15). Ya en los cuartos de final, Valencia Basket 3x3 superó con autoridad a La Celeste LP2K por 21-14 para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. En semifinales, el conjunto taronja no pudo superar a Ointxe!, que terminó imponiéndose por 17-8, cerrando así la participación valenciana con una destacada cuarta posición.

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