Valencia Basket 3x3 sitúa a sus dos equipos entre los cuatro mejores de la Copa 3x3

El Valencia Basket 3x3 completa una destacada actuación en la primera edición de la Copa España 3x3, disputada los días 24 y 25 de julio en Tenerife. El conjunto taronja logró subir al podio en la categoría masculina y una cuarta posición femenina.

El equipo masculino, integrado por Iván Aurrecoechea, Javier Beirán, Marcos Reos y Jorge Parra, arrancó el campeonato con pleno de victorias en la fase de grupos. Los taronja superaron a Poemas del Mar (15-10) y a Centre Mèdic Martorell (15-13), certificando el pase a las eliminatorias como primeros de grupo. En los cuartos de final, Valencia Basket 3x3 volvió a mostrar su mejor versión para imponerse a Onil 3x3 por 21-18 en un encuentro muy competido. Ya en semifinales, el conjunto valenciano protagonizó otro duelo de máxima igualdad frente a Pando Mataró, que terminó decantándose por un ajustado 19-17, dejando a los taronja a las puertas de la final y con un meritorio tercer puesto.

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El equipo femenino del Valencia Basket finalizó el cuarta posición. / CiraMartin

El femenino perdió en semifinales

Por su parte, el equipo femenino, formado por Alba Sánchez-Ramos, Frida Cecchi, Marta Ortega y María Espín -refuerzo puntual que se une a Ortega- completó una gran fase de grupos. Las valencianas vencieron a CB Pozuelo UFV (13-11), Mérida Woka O3 (21-3) y Agua y Jardín (10-9), cediendo únicamente ante La Laguna Titans (12-15). Ya en los cuartos de final, Valencia Basket 3x3 superó con autoridad a La Celeste LP2K por 21-14 para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. En semifinales, el conjunto taronja no pudo superar a Ointxe!, que terminó imponiéndose por 17-8, cerrando así la participación valenciana con una destacada cuarta posición.