Continúa la venta de abonos del Valencia Basket: turno para los Amics Taronja

La campaña de venta de abonos del Valencia Basket para la temporada 2026-2027 va viento en popa. El plan taronja continúa desgranando fases. Ahora ha llegado el turno de premiar la fidelidad de los Amics Taronja. Desde el martes 28 de julio a las 12 horas y hasta el miércoles 29 de julio a las 18:30h, todo aquel adscrito al programa amic taronja podrá optar a convertirse en nuevo Socio Abonado del club, tanto del equipo masculino como del femenino. Los enlaces de venta, activos desde el 28 a las 12h sólo para Amics Taronja. Para acceder, es necesario identificarte con usuario y contraseña de Amic Taronja en la zona personal.

Los Amics Taronja tienen preferencia / VBC

La venta, como recuerda el club, está sujeta a la disponibilidad de abonos existentes. Cada Amic Taronja podrá adquirir hasta 2 abonos masculinos y hasta 2 abonos femeninos. Es decir, un Amic Taronja puede comprar hasta 2 abonos de cada uno de los dos tipos de abono Para casos concretos como Grada de Animación o Abonos de Movilidad Reducida, desde el club se emplaza a consultar los enlaces del Dossier de la Campaña que se encuentra disponible en la web del club.

Nueva fase

Valencia Basket lanzó a principios de julio su campaña de abonos 2026-27, un año histórico en el que la entidad celebra su cuarenta aniversario y que será el segundo año de vida en el Roig Arena. El espectacular recinto albergará de nuevo todos los duelos taronja tras la histórica temporada 25-26 y el Club ha mantenido las tarifas del abono, a excepción de las zonas VIP con respecto al año de apertura.

Noticias relacionadas

La campaña comenzó con la renovación de los abonados, la posibilidad de mejora en función de la disponibilidad y continúa ahora con la venta preferente a Amics Taronja antes de abrir la venta libre, algo que ocurrirña este jueves 30 a las 12h.