Campaña de abonos
Continúa la venta de abonos del Valencia Basket: turno para los Amics Taronja
Hasta este miércoles 29 a las 18:30 los Amics Taronja pueden adquirir sus pases para la nueva temporada
La campaña de venta de abonos del Valencia Basket para la temporada 2026-2027 va viento en popa. El plan taronja continúa desgranando fases. Ahora ha llegado el turno de premiar la fidelidad de los Amics Taronja. Desde el martes 28 de julio a las 12 horas y hasta el miércoles 29 de julio a las 18:30h, todo aquel adscrito al programa amic taronja podrá optar a convertirse en nuevo Socio Abonado del club, tanto del equipo masculino como del femenino. Los enlaces de venta, activos desde el 28 a las 12h sólo para Amics Taronja. Para acceder, es necesario identificarte con usuario y contraseña de Amic Taronja en la zona personal.
La venta, como recuerda el club, está sujeta a la disponibilidad de abonos existentes. Cada Amic Taronja podrá adquirir hasta 2 abonos masculinos y hasta 2 abonos femeninos. Es decir, un Amic Taronja puede comprar hasta 2 abonos de cada uno de los dos tipos de abono Para casos concretos como Grada de Animación o Abonos de Movilidad Reducida, desde el club se emplaza a consultar los enlaces del Dossier de la Campaña que se encuentra disponible en la web del club.
Nueva fase
Valencia Basket lanzó a principios de julio su campaña de abonos 2026-27, un año histórico en el que la entidad celebra su cuarenta aniversario y que será el segundo año de vida en el Roig Arena. El espectacular recinto albergará de nuevo todos los duelos taronja tras la histórica temporada 25-26 y el Club ha mantenido las tarifas del abono, a excepción de las zonas VIP con respecto al año de apertura.
La campaña comenzó con la renovación de los abonados, la posibilidad de mejora en función de la disponibilidad y continúa ahora con la venta preferente a Amics Taronja antes de abrir la venta libre, algo que ocurrirña este jueves 30 a las 12h.
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