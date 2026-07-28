El Valencia Basket 3x3 cae eliminado por el desempate en Batam

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 puso fin a su participación en el Challenger de Batam (Indonesia), disputado los días 25 y 26 de julio, con una novena posición en una nueva cita del circuito FIBA 3x3 World Tour Challenger. El conjunto taronja quedó fuera de la fase eliminatoria tras un ajustado triple empate en la fase de grupos.

El equipo, formado por Javier Herrero, Carlos Martínez, Alfonso Ribera y Juanma Robles, comenzó el torneo con una sólida victoria frente a Ulaanbaatar MMC Energy por 19-14, un triunfo que le permitía afrontar con opciones el segundo encuentro de la jornada. En el duelo decisivo, Valencia Basket 3x3 se enfrentó a Taipei WanBao, cediendo por 9-22. Este resultado provocó un triple empate en el grupo entre tres equipos, obligando a recurrir a los criterios de desempate establecidos por FIBA 3x3. Finalmente, el diferencial de puntos dejó al conjunto valenciano fuera de los cuartos de final, concluyendo su participación en la novena posición.

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El equipo masculino volverá a la competición los días 1 y 2 de agosto con la disputa del Challenger de Hanchuan, una nueva oportunidad para seguir acumulando puntos y pelear por una plaza en el circuito Masters, y que se sume al billete que tienen ya sacado para el Maasters de Lausana el 14 y 15 de agosto.