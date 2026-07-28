El Valencia Basket define su plantilla y staff para la nueva etapa en LF Challenge

Así es el nuevo proyecto del Valencia Basket en la LF Challenge, la categoría de plata del baloncesto nacional. Este nuevo reto para el equipo filial taronja, permitirá añadir a las jugadoras junior un escalón perfecto entre las categorías formativas y la exigencia de la Liga Femenina Endesa. Ya está definido el staff y la plantilla que estrenarán este proyecto en la temporada 26-27. El equipo disputará todos sus partidos como local en la casa del baloncesto europeo de formación. Manolo Real, coordinador de la cantera femenina de L’Alqueria, encabeza la dirección deportiva como arquitecto del equipo.

Joan Llull será el nuevo entrenador principal. El técnico se formó en las categorías base del Bàsquet Ciutat d’Inca de Mallorca. En 2019 se incorporó a L’Alqueria del Basket, donde estuvo en diferentes equipos de categorías de formación. Entre 2021 y 2023 fue ayudante de Xavi Albert, actual entrenador del primer equipo masculino, en el equipo de LEB Plata, donde entrenó a jugadores como Sergio De Larrea o Lucas Marí, en su proceso para llegar a debutar con el primer equipo. La pasada campaña fue entrenador ayudante del Palmer Basket Mallorca de Primera FEB y ahora regresa a Valencia Basket para afrontar este nuevo reto.

A Llull le acompañarán en el cuerpo técnico Marcel Villalba y Carla Contell como entrenadores ayudantes. Ambos han dirigido distintos equipos en la cantera femenina. En las funciones de team manager estará Clara Che, jugadora veterana del equipo en LF Challenge, y María Pérez combinará la labor de delegada y el análisis de datos para la mejora individual de las jugadoras. En la preparación física estarán Javier Bayarri, también en el primer equipo femenino, e Iván Cubero, exjugador de cantera que ya estuvo la pasada campaña realizando estas labores en L’Alqueria.

Por el equipo filial continuará pasando el talento joven del club, que tan importante ha sido en el crecimiento del primer equipo taronja con casos como los de Elena Buenavida, Noa Morro, Awa Fam, Alicia Flórez o Irene Broncano. La plantilla la formarán, por tanto, jugadoras nacionales veteranas, extranjeras que sumen más talento y las jugadoras juniors que tendrán la oportunidad de competir al máximo nivel al mismo tiempo que continúan con su formación.

Así es la plantilla

Clara Ché, que cumplirá su quinta campaña en el equipo filial, y Lorena Segura, formada en el Valencia Basket y miembro del Mur dels Somnis, dotarán de un punto de experiencia a la plantilla. Las jóvenes españolas Irene Broncano, Marina Bleda y la argentina Nerea Lagowski aportarán continuidad. Habrá también una rotación de las juniors de L’Alqueria del Basket como las Subcampeonas del Mundo U17 Isabel Hernández, Amelia Alonso, Sandra Dávila y Sarai Teijera junto a Gabriela Lerma, Claudia Lostal y Paula Reynal, algunas de ellas ya tuvieron la oportunidad de disputar LF Challenge la pasada campaña.

Irene Broncano firma hasta 2027 con el Valencia Basket. / FIBA

Respecto a las incorporaciones, a nivel nacional llega la base Isabel Martín desde El Pilar, que cuenta con experiencia en LF Challenge con el Paterna. Valencia Basket también se ha hecho con los servicios de la pívot Fatou Kiné Filor, de origen senegalés y formada en la cantera de Unicaja. Cuenta con experiencia en LF Challenge y estuvo la pasada temporada en el CD Zamarat. Por último, cierra la plantilla la interior estadounidense Cameron Williams. Formada en la Universidad de Miami Hurricanes, en su última temporada promedió 11,8 puntos y 7 rebotes de media con un 59,1% en tiros de campo. La campaña 2025-26 había firmado por Lointek Gernika en LF Endesa, pero una rotura en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda a principio de temporada le impidió completar la temporada.

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Esta es la plantilla