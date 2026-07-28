El Valencia Basket participará en una competición que une el mundo físico con el digital

Valencia Basket 3x3 afrontará desde este miércoles 29 de julio su primera participación en los Phygital Games of the Future, el mayor evento phygital del mundo, que se celebra en Astana (Kazajistán). El conjunto taronja competirá por primera vez en un campeonato mundial que reúne a algunos de los mejores equipos internacionales de la disciplina, tras lograr su clasificación gracias al título en los Phygital Games España y a su posterior presencia entre los cuatro mejores equipos del Phygital Contenders Astana 2026.

La modalidad de baloncesto se disputará entre el 29 de julio y el 3 de agosto, dentro de un evento que se prolongará hasta el 9 de agosto y que reunirá diferentes disciplinas phygital. Un total de 16 equipos de todo el mundo competirán por el título en un torneo que arrancará con una fase de grupos y continuará con eliminatorias hasta la gran final.

Una competición híbrida

Los Phygital Games of the Future representan una nueva forma de entender el deporte, fusionando competición digital y física en un mismo formato. En el baloncesto phygital, los equipos disputan primero un encuentro en videojuego y, posteriormente, trasladan el resultado a la pista de 3x3, donde se decide el vencedor de cada enfrentamiento.

Valencia Basket 3x3 afronta el campeonato con la ambición de competir al máximo nivel en cada partido, tanto en la parte digital como en la física, con el objetivo de mostrar su mejor versión frente a algunos de los mejores especialistas del panorama internacional. El conjunto taronja buscará luchar por el título mundial, consciente del enorme nivel de una competición que reúne a la élite de esta disciplina emergente.

El equipo estará formado por Marcos Reos, Lu Lu Zijie y Mohamed Hamed, que debutarán este 29 de julio frente a Boca Juniors a las 11:10 horas (horario peninsular español), correspondiente a las 14:10 horas en Astana. A partir de ese encuentro, el calendario de los taronja irá definiéndose en función de los resultados obtenidos durante la competición.

Calendario completo.

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