El Valencia Basket define su plantilla y cuerpo técnico para la Liga U

La Liga U22, competición destinada a jugadores sub'22 que nacía la pasada temporada de la mano de la Federación Española de Baloncesto, la ACB y el Consejo Superior de Deportes, prepara ya su segunda edición en la que de nuevo contará con la presencia del Valencia Basket. Si hace unos días se definía la competición de los grupos A y B, ahora, este miércoles 29 de julio el Valencia Basket ha anunciado la composición de la plantilla.

Un equipo en el que tendrán continuidad los jugadores de categoría junior, grueso principal de la plantilla, un escalón perfecto entre las categorías formativas y la exigencia del primer equipo. El equipo sub'22 será la punta del iceberg de la extensa cantera de l'Alqueria del Basket que esta campaña, además, estrena director de la sección masculina: Biel Román.

Continuidad en el banquillo

Gonzalo Muinelo continuará como entrenador principal, cargo que ya ocupó la pasada temporada en la propia Liga U22. El técnico se formó en Valladolid, y posteriormente, se incorporó al club en la temporada 2015/2016, donde fue ayudante de Rubén Burgos en el filial, para posteriormente ejercer las mismas funciones junto a Ángel Cepeda también en el filial, antes de dar el salto a primer entrenador en categoría cadete, posteriormente en el junior/EBA, e ir creciendo hasta asumir la dirección del equipo filial en Liga U22. Ha entrenado a jugadores como Josep Puerto y Lucas Marí, además de otros nombres presentes en el "Mur dels Somnis" como Guillem Ferrando, Toño Tirado, Miguel Martínez, Luis Ferrando, Alex Vera o Ion Galarza.

A Muinelo le acompañarán en el cuerpo técnico José Nácher y Carlos Silla como entrenadores ayudantes. Nácher cuenta con amplia experiencia en distintos clubes de la Comunidad, como Lucentum Alicante, Torrent o Godella. Silla, tras finalizar su etapa como jugador en L'Alqueria, se incorporó la temporada pasada como entrenador de cantera en calidad de ayudante del equipo U22. En la preparación física estará Edu Pérez, que cuenta con experiencia en 1ª FEB tras su paso por Zamora.

Una oportunidad para los jóvenes

Por el equipo filial continuará pasando el talento joven del club, que tan importante ha sido en el crecimiento del primer equipo taronja con casos como los de Josep Puerto, Sergio de Larrea o Lucas Marí. La plantilla la formarán, por tanto, los jugadores en categoría junior junto a dos jugadores en su etapa senior, que tendrán la oportunidad de competir al máximo nivel en una liga tan competitiva y exigente como es la Liga U al mismo tiempo que continúan con su formación.

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Como incorporaciones destacan Juan Martín, procedente de Alginet y formado en Godella, que aportará su intensidad y dureza en el juego a la vez que da un paso adelante en su formación como jugador, y Javi Viguer, referencia de la generación 2008 en España, el otro jugador "senior" de primer año.