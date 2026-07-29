El Valencia Basket lanza su primera equipación para la temporada 26-27: todos los detalles

El Valencia Basket lanza sus nueva primera equipación para la próxima temporada de la mano, por segunda temporada, de hummel. Una piel, que bajo el nombre 'Origen' trata de hacer un pequeño homenaje a los 40 años de historia del Club. Con tonos naranja, color identificativo del club, negros y dorados, el fondo de la equipación presenta unas novedosas ondas construidas mediante puntillismo, que dotan de una identidad propia a cada camiseta, y que representan cada uno de los pequeños pasos y acciones que han hecho que el proyecto fuera creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en día.

El logo oficial del 40 aniversario tendrá protagonismo lógicamente en la equipación, mientras que otra de las principales novedades es la presencia de Vitaldin junto a Valencia Basket en el frontal, un reconocimiento a la firme y constante apuesta de la marca por el proyecto taronja, por compartir su filosofía, valores y por querer crecer de la mano, como han demostrado desde que se incorporaron a la familia de patrocinadores de la entidad.

El club cuenta con la presencia de múltiples patrocinadores en distintos espacios de sus equipaciones oficiales. Pamesa, Vitaldin, Puleva, Midea y MGS Seguros que se incorpora, tendrán presencia en la equipación masculina. Los mismos 5 patrocinadores repiten además en la equipación femenina, junto a Quirónsalud que también mantiene su apuesta. Todo ello, como no puede ser de otra forma, además de la presencia de la entidad responsable de la elaboración de las equipaciones, hummel.

En la camiseta de calentamiento repite apuesta Caixa Popular. Y a todos estos sponsors con presencia en la piel de los equipos profesionales, se unen Puleva, Pamesa y CaixaBank con presencia en las equipaciones de las categorías de formación, sumándose Frigicoll en los equipos masculinos y Teika en los femeninos.

Precio de las camisetas

Ya están a la venta las equipaciones de la próxima temporada online o en las tiendas físicas del Roig Arena y L’Alqueria del Basket. Muy pronto se irán conociendo y poniendo a la venta el resto de equipaciones y productos de la nueva colección. Todos los productos de la nueva temporada tienen con un descuento del 10% para los abonados del club y Amics Taronja. Por lo tanto, la camiseta de juego a un precio de 70 euros, desde 63 para los abonados del Valencia Basket o Amic Taronja.

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Además, durante el día de hoy, 29 de julio, la compra de la equipación taronja en la tienda oficial del Roig Arena, hay una promoción única: serigrafía gratis del nombre que elijas y de regalo un gymsack conmemorativo exclusivo del 40 Aniversario con el nuevo escudo dorado.