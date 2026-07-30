Oficial: Definido el cuerpo técnico del Valencia Basket femenino

El Valencia Basket ha anunciado este jueves novedades en el cuerpo técnico del equipo femenino para la próxima temporada 26-27, la novena del equipo en la máxima categoría. Será estreno de Javier Torralba en el banquillo pero también hay más caras nuevas en el banquillo taronja. Una campaña en la que el conjunto valenciano volverá a aspirar a lo máximo tanto en competición nacional, en la Liga F Endesa así como la Copa de la Reina, y en la Euroliga Femenina.

El técnico catalán conservará como entrenador asistente a Roberto Hernández, con amplia experiencia en banquillos españoles y europeos, así como en selecciones nacionales, y que cumplirá su sexta campaña en el club, a quien se suma Mireia Capdevila. Entrenadora catalana que llega de ser técnico asistente en el CB Tizona de Primera FEB las dos últimas temporadas, con experiencia en categorías de formación de la selección española. Recientemente se colgó el bronce con la U20F en el Europeo junto a Rubén Burgos.

Como entrenadores ayudantes, seguirá Marta Sorlí por sexta temporada consecutiva, junto con Jago Pérez, que fue la pasada campaña entrenador del Nou Bàsquet Paterna, el equipo vinculado en LF Challenge. La labor de ambos se centrará más en el trabajo de vídeo y el desarrollo individual de las jugadoras.

Como delegado del equipo se estrena Guillem García, hasta ahora delegado de campo, que se hará cargo de la logística del día a día y viajes del equipo. Mar Espada, que se incorporó el pasado curso, seguirá como encargada de material.

Un cuerpo técnico muy completo

El staff técnico continuará contando con el apoyo del Departamento de Rendimiento, que engloba las áreas de preparación física, fisioterapia, nutrición, psicología y medicina con Pedro Cotolí liderando este grupo de trabajo. El doctor Vicente Sebastià repetirá en su función como máximo responsable médico del Club, tanto para las plantillas profesionales como para los equipos de L’Alqueria del Basket y estará en el día a día del equipo femenino.

Javier Torralba, apuesta del club para el banquillo del Valencia Basket femenino. / VBC

En lo que respecta a la preparación física de las jugadoras, Javi Bayarri, en su cuarto curso, y Nacho Palmero, en su segunda temporada, seguirán trabajando codo con codo en este apartado.

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Adrián Valverde completará su segunda campaña como fisioterapeuta del equipo, a quien se sumará esta campaña Javier Piqueras, que se incorpora al club. Por otro lado, Luis Royuela continuará como nutricionista y Borja Ricart, coordinador de preparación física de L’Alqueria, estará como analista de datos de rendimiento.