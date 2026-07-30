Tres canteranos del Valencia Basket buscarán la Final del Eurobasket U18 con España

La selección española masculina sub'18 sigue avanzando hacia las medallas en el Campeonato de Europa que se está celebrando en Trentino, Italia. El conjunto español lograba de forma brillante la clasificación para las semifinales tras superar este jueves 30 de julio a Grecia por 66-69 tras protagonizar una espectacular remontada. Con este triunfo el equipo dirigido por Víctor García Guadarrama luchará este sábado 1 de agosto por una plaza en la gran final del domingo ante Eslovenia.

Villarejo celebra la victoria / FIBA

Triple presencia taronja

En el equipo español destaca la presencia de tres jugadores de la cantera del Valencia Basket: Guillem Tazo, Javier Viguer y Roger Villarejo que aspiran a seguir agrandando la colección de medallas internacionales conquistadas por los integrantes de l'Alqueria del Basket este verano con las distintas selecciones de formación. Aunque hasta ahora, la actuación de los tres taronja no ha sido brillante, todavía tienen por delante las semifinales y una hipotética final, para brillar. Ante Grecia, el más destacado de los tres fue Javier Viguer, jugador que la temporada 2026-2027 formará parte de la plantilla taronja en la Liga U22. Viguer logró la que hasta ahora es su mayor anotación del campeonato: 6 puntos. Además dio una asistencia en los 16 minutos en los que estuvo en la pista y finalizó con 3 de valoración personal. Por su parte, Guillem Tazo jugó dos minutos en los que capturó 1 rebote y dio una asistencia. Por último, Roger Villarejo ni siquiera jugó.

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