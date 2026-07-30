El Valencia Basket abre la venta de abonos a todo el público

Ha llegado la fecha, todos los seguidores del Valencia Basket que no tenían abono la temporada pasada, pueden adquirir ya sus pases para la temporada 2026-2027 ya que este jueves, 30 de julio, el club taronja ha abierto la venta libre de abonos al público en general. Concluido ya el plazo preferencial de renovación de abonados de la pasada temporada y tras acabarse también el periodo reservado a llos integrantes del club Amics Taronja, la campaña de abonos para la nueva temporada, tanto del equipo masculino como del femenino, entra en su última fase: la venta de abonos para el público en general.

Última fase

A las 12:00 horas de este jueves se abría la venta libre de abonos para la que será la segunda temporada del Valencia Basket en el Roig Arena. Tras el histórico doblete del Valencia Basket que en la temporada 2025-2026 conquistaba tanto la Liga Endesa como la Liga F Endesa, el objetivo del club es batir el récord histórico de abonados alcanzado en el año del estreno del Roig Arena: 15.000 abonados (11.000 para el equipo masculino y 4000 para el femenino).

Beneficios por ser abonado

Más allá del acceso a todos los partidos, los poseedores del abono de Valencia Basket contarán con todos estos beneficios:

Descuentos por asistencia para la temporada 27/28.

Cede tu abono para partidos a tus amigos o familiares

Preferencia de compra en entradas adicionales para partidos, así como en competiciones coperas

Acceso preferente a venta de entradas y viajes organizados por el club

Descuento del 10% en la compra de entradas para partidos de Valencia Basket

Descuentos del 10% en tiendas oficiales Valencia Basket

Tarifas especiales para visitar el Museo&Tour de Valencia Basket

Tarifa especial en la GameDay Experience

Descuentos en productos y servicios por parte de las empresas del Club Taronja

Participación en sorteos y concursos exclusivos para abonados

Participación en eventos y acciones promovidas por el club

Newsletter del club

Todos los partidos de playoff incluidos

Descuento del 10% en alquiler de pistas en L’Alqueria del Basket

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Atención al abonado

Para cualquier duda, se puede contactar por mail a abonos@valenciabasket.com por teléfono al 96 395 70 84 pulsando el 1, o presencialmente en la oficina de atención al abonado, ubicada en la tienda del Roig Arena. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 10h a 14h y de 15h a 18:30h. Antes de contactar, el club recomienda revisar el calendario, los plazos y las preguntas frecuentes para ver si tu consulta ya está resuelta.