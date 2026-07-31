¡Ojo! La ACB cambia criterios de clasificación para la Supercopa Endesa

Novedades de cara a la Supercopa Endesa que podrían afectar a Valencia Basket en un futuro, aunque no para la competición a disputar el próximo mes de septiembre sino a partir de la edición 2027-28. La principal novedad será la incorporación de una plaza para el campeón de la fase regular de la Liga Endesa, sustituyendo así el billete que hasta ahora obtenía el vigente campeón de la Supercopa.

La competición explicó en un comunicado que esta modificación no afectará a la Supercopa Endesa Badalona 2026. Esta campaña, la Supercopa Endesa se jugará los próximos 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d’Esports de Badalona. El Asisa Joventut, anfitrión, recibirá a Valencia Basket (vigente campeón de Supercopa Endesa y Liga Endesa), Kosner Baskonia (último vencedor en la Copa del Rey) y Barça, finalista de la Liga Endesa. De hecho, ya hay emparejamientos para las semifinales.

De cara a la Supercopa Endesa de 2027, la competición estará integrada por el campeón de la Liga Endesa (1), el campeón de la Copa del Rey (2), el primer clasificado de la fase regular (3) y el equipo de la ciudad organizadora del torneo (4).

Comunicado oficial ACB

Los clubes acb han acordado actualizar los criterios de clasificación para la Supercopa Endesa 2027-28, dando una plaza al primer puesto de la Liga Regular 2026-27, y teniendo en cuenta esta fase para posibles desempates.

De este modo, la próxima temporada clasificará a la Supercopa Endesa 2027 a los siguientes equipos:

Plaza por fase de Playoff de Liga Endesa: vigente campeón de la Liga Endesa. Plaza por Copa del Rey: vigente campeón de la Copa de S.M. el Rey. Plaza por fase de Liga Regular Endesa. Primer clasificado al final de la fase de Liga Regular. Plaza por sede: equipo acb de la ciudad o comunidad autónoma designada sede de la Supercopa.

El Valencia Basket masculino, campeón de la Supercopa. / acb Photo / Mariano Pozo

En caso de existir vacantes, éstas se adjudicarán en el siguiente orden:

Equipo subcampeón del Playoff Liga Endesa Equipo segundo clasificado de la fase de Liga Regular Endesa Equipo tercer clasificado de la fase de Liga Regular Endesa

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Esta modificación NO afecta a la Supercopa Endesa Badalona 2026, en la que participan Valencia Basket (campeón de Liga Endesa y Supercopa Endesa), Kosner Baskonia (campeón de Copa del Rey), Barça (segundo clasificado de la Liga Endesa) y Asisa Joventut (anfitrión y tercer clasificado liguero).